Oltre 50 anni di storia negli scatti di Scianna

Aziende da urlo - ecco i 4 colossi che sono cresciuti di Oltre il 200% in tre anni : La crescita avuta dai mercati globali negli ultimi anni è stata degna di nota. Se questo discorso è valido in generale, ci sono realtà che hanno fatto peggio di altre, e Aziende che invece sono andate decisamente oltre la performance media. Le Aziende che galoppano in BorsaNel corso dell'ultimo triennio sono soprattutto 4 Aziende famose ad aver reso felici di investitori. Hanno infatti registrato una performance stellare, con una crescita del ...

Nichel - a Oltre 8 anni dal caso la Corte dei Conti indaga sul pegno del “Marchese del Grillo” al Campidoglio : La Corte dei Conti indaga sugli ormai celeberrimi rocchetti di Nichel da 197 chilometri dato in pegno al Comune di Roma nel 2012. A 8 anni da un episodio che, nella Capitale, è ormai divenuto leggenda. E di cui nel 2018 si è occupata anche un’inchiesta di Fq Millenium sull’autore della truffa, Giovanni Calabrò, il “marchese del Grillo”. La notitia criminis per i magistrati contabili è rappresentata da un articolo apparso ...

Duro colpo ad una famiglia trasferitasi nel Veronese da Oltre 30 anni : Le forze dell’ordine hanno colpito gli interessi della ‘ndrangheta in Veneto. I Carabinieri del ROS, supportati da quelli di Verona,

Incredibile scoperta : trovate le più antiche impronte fossili di un essere vivente sulla Terra - hanno Oltre 2 milioni di anni : Risalgono ad oltre due miliardi di anni le più antiche impronte di un essere vivente mai scoperte sulla Terra. Appartengono a uno dei primi esseri pluricellulari apparsi sul nostro pianeta, e rappresentano la testimonianza più antica di movimento sulla Terra. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze americana (Pnas) da un gruppo del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (Cnrs) francese ...

Modica - Oltre 4 anni di carcere per un 25enne modicano : La Polizia di Stato di Modica esegue provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di un noto pluripregiudicato Modicano, G.N. 25enne

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID / Streaming video DAZN : il derby ha Oltre 110 anni di storia - Liga - : DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID: info Streaming video DAZN sull'attesissimo derby di MADRID, valido nella 23giornata della Liga, oggi 9 febbraio 2019.

Alert Capital Economics : tra dieci anni debito italiano Oltre il 145% del PIL : Per prevenire l'aumento del rapporto debito/PIL l'economia italiana ha bisogno di crescere molto più rapidamente di quanto non ha fatto nell'ultimo decennio ma ci sembra alquanto improbabile che ...

Global Warming - la Terra verso il decennio più caldo in Oltre 150 anni : a rischio la soglia di 1 - 5°C entro il 2023 : La Terra potrebbe già trovarsi a metà del periodo di 10 anni più caldo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1850. Dopo lo studio di NASA e NOAA che ha certificato il 2018 come il 4° anno più caldo mai registrato, il Met Office (servizio meteorologico del Regno Unito) prevede che le temperature per ognuno dei prossimi 5 anni probabilmente saranno di 1°C o più al di sopra dei livelli preindustriali. Nei prossimi 5 anni ci sarà anche la ...

Incredibile scoperta archeologica nel Sahara : rinvenute misteriose steli di Oltre 10 mila anni fa : Risalgano almeno a 10 mila anni fa le affascinanti e misteriose pietre rinvenute nel Sahara Occidentale, lungo la costa a nord ovest, nel sud-ovest del Marocco. Gli archeologi britannici ne hanno classificate alcune giungendo alla conclusione che i reperti potrebbero essere parte di una necropoli, anche se non è ancora del tutto chiara la loro funzione. Joanne Clarke della University of East Anglia, e Nick Books, ricercatore freelance, sono ...

Ordini record per Oltre 41 miliardi per il nuovo Btp a 30 anni : Milano, 6 feb., askanews, - Ordini boom per oltre 41 miliardi di euro per il collocamento sindacato del nuovo Btp del Tesoro a 30 anni, che si è chiuso a 8 miliardi. E' quanto si apprende da fonti ...

Medici - in dieci anni Oltre 10mila fuggiti all’estero. Superlavoro e difficoltà per chi resta : Se ne sono andati soprattutto in Gran Bretagna e in Svizzera. E sono per la maggior parte ortopedici, pediatri, ginecologi, anestesisti. Una fuga all’estero che rappresenta un problema oggi e lo sarà ancora più domani, perché il sistema sanitario nazionale ha già perso e perderà ancora più professionisti. Dal 2005 al 2015 oltre diecimila Medici (10.104) hanno lasciato l’Italia e nello stesso periodo anche 8mila infermieri hanno fatto le ...

Medici in fuga dall'Italia - Oltre diecimila in 10 anni : Stipendi raddoppiati o, in alcuni casi, addirittura triplicati, casa disponibile, viaggi in Italia rimborsati, idem per i corsi di lingua, formazione continua e molte altre agevolazioni e benefit. ...

Marco Vannini - parlano gli avvocati di Ciontoli : "Urlare 'vergogna'? Si va Oltre il confronto civile" : Dopo la sentenza d'appello, gli avvocati della famiglia Ciontoli sono stati intervistati da "Quarto Grado": "Omicidio...

Pmi manifattura Italia crolla a minimi da Oltre 5 anni : crolla ai minimi da cinque anni e mezzo l'attività del settore manifatturiero in Italia. A gennaio il relativo indice rilevato da Ihs Markit ha segnato un ribasso a 47,8 punti da 49,2 dello scorso ...