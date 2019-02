Luigi Di Maio fregato pure dal Pd Nicola Zingaretti | Crisi? Si vota | perché

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Diciotti - Luigi Di Maio in silenzio. Retroscena terrificante : "Avviso di sfratto" - nel M5s lo fanno fuori : Si gioca tutto, Luigi Di Maio. Non solo la faccia, ma pure la carriera. Oggi dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Rousseau gli iscritti del Movimento 5 Stelle decideranno se dare il via libera al processo contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Il timore nei vertici dei 5 Stelle è che con un voto fav

Diciotti - Luigi Di Maio allo sbando : 'L'asticella del 70%' - a cosa si aggrappano pur di non far crollare tutto : Lo sbando del Movimento 5 Stelle è tutto in un ragionamento: ' l'asticella del 70% '. Incapaci di decidere politicamente se salvare o meno l'alleato Matteo Salvini dal processo sul caso Diciotti , e ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - i sondaggi segreti : M5s - più in basso di così non si può : I sondaggi segreti sul tavolo di Luigi Di Maio e dei vertici del M5s sono terrificanti. In particolare, riporta il Giornale, ce n'è uno che segna il minimo storico dei 5 Stelle dal 2013 (l'anno del botto alle politica, al 25%) a oggi a livello nazionale: i grillini sarebbero "al di sotto, di qualche

Luigi Di Maio : curriculum - età e fidanzata - il profilo del politico : Luigi Di Maio: curriculum, età e fidanzata, il profilo del politico Vita privata e carriera di Luigi Di Maio È vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’ economia e dello sviluppo, è stato il più giovane a ricoprire la carica di vicepresidente della camera dei deputati (appena 26 anni). È facile capire che si tratta di Luigi di Maio. Meno noto, probabilmente, è il suo percorso fino al Governo Conte, che ha permesso al leader Cinque Stelle ...

Vittorio Feltri : "Luigi Di Maio - il leaderino terrone che non capisce di treni e congiuntivi" : Poveri grillini, quando non mi mandano in bestia per le loro cretinate copiose, mi fanno tenerezza. Prendiamo , recentemente, dopo la batosta elettorale subita in Abruzzo, ha affermato che d' ora in avanti i candidati del M5S dovranno essere colti e non più dei buzzurri. E ha specificato che dovrann

Luigi Di Maio - Movimento 5 Stelle : 'Sarà un'agonia lenta e faticosa - ma alla fine spariranno nel nulla' : 'Giuseppe Di Vittorio - scrive - è forse stato il miglior sindacalista italiano e una figura mitica del mondo del lavoro, e aveva imparato a leggere e e scrivere da solo'. Perchè quel che conta - ...

Luigi Di Maio - Movimento 5 Stelle : "Sarà un'agonia lenta e faticosa - ma alla fine spariranno nel nulla" : Ci vorranno anni, l'agonia sarà "lenta e faticosa". Ma alla fine il Movimento 5 Stelle sparirà. Nel nulla. La da dove era arrivato. E "nessuna capriola li salverà". L'editoriale "terminale" lo scrive su Italia Oggi Giuseppe Turani, il quale approfitta del momento di grave difficoltà dei grillini per

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi" : Come Andreotti, Matteo Salvini "ha due forni: quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole position in altre tre. Il forno romano con Di Maio è apparentemente inespugnabile". apparentemente, appun

Luigi Di Maio - alle Europee sarà il tracollo. La voce dal M5S : 'I nostri elettori non le amano molto...' : Una botta e via? Questo è il Movimento 5 Stelle ? Parrebbe proprio di sì. Perchè dopo il trionfo del 4 marzo 2018, i grillini hanno visto scendere continuamente i loro consensi. E che quella dinamica ...

Luigi Di Maio - arriva il mutuo di cittadinanza : il disegno di legge del M5s - come funziona e a chi è destinato : Il 15 gennaio scorso il Movimento 5 Stelle ha presentato al Senato il disegno di legge n.1006 sul mutuo di cittadinanza relativo all' emergenza abitativa . Il testo, firmato da Emanuele Dessì , nasce ...