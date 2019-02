Lars von Trier | nella Casa di Jack il viaggio infernale di Matt Dillon nei panni di un

Matt Dillon : "Per Lars von Trier interpreto un serial killer spietato. Ero in dubbio se accettare : mi spaventava tanto orrore" : Arriva all'appuntamento puntualissimo, con un maglioncino e un paio di pantaloni neri come il colore dei suoi occhi, uno sguardo intenso il suo, che nel nuovo film di cui è protagonista – l'atteso "La casa di Jack" di Lars von Trier – lo trasforma in un personaggio malvagio e spaventoso. Nella nuova pellicola del controverso regista danese, in uscita in Italia il 28 febbraio prossimo per Videa dopo i dieci minuti di standing ...