Genitori Renzi ai domiciliari | l' ex premier lo apprende mentre va a Torino | ' Assurdo | non

Matteo Renzi - lo sfogo brutale dopo l'arresto dei Genitori : "Assurdo - chi vuole eliminarmi così sbaglia" : È durissima la reazione di Matteo Renzi, dopo gli arresti ai domiciliari per suo padre Tiziano e sua madre Laura Bovoli, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni dalla procura di Firenze.

Matteo Renzi - Genitori ai domiciliari. Lui parla come Berlusconi : “Strategia giudiziaria per eliminarmi? Si sbagliano” : A meno di un’ora dalla notizia degli arresti domiciliari per i suoi genitori, l’ex premier Matteo Renzi ha pubblicato un post su facebook per annullare un appuntamento pubblico, ma soprattutto per commentare la vicenda e difendere Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Usando parole che ricordano quelle usate da un suo predecessore, Silvio Berlusconi. Con affermazioni come: “Se non avessi fatto politica la mia famiglia non sarebbe ...

Marco Travaglio : "Arresti domiciliari per i Genitori di Renzi? Non sono uno che festeggia le manette" : "A differenza di come mi dipingono non sono uno che festeggia le manette: anche di fronte ai genitori di Renzi mantengo una olimpica imperturbabilità". Così Marco Travaglio, direttore del 'Fatto Quotidiano', giornale in prima linea nelle inchieste sulla famiglia dell'ex premier, commenta all'Adnkronos i domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Belpietro: "Vediamo se ora Renzi parla di complotto". "Siamo stati gli unici a ...

I Genitori di Matteo Renzi agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta : Brutto momento per la famiglia Renzi. I genitori di Matteo Renzi, infatti, sono finiti agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta per bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture inesistentI. La stessa indagine ha portato agli arresti anche un imprenditore di Campo Ligure (Genova).. Le accuse contro i genitori di Matteo Renzi e un terzo soggetto Secondo quanto si apprende, il padre di Matteo Renzi, Tiziano Renzi, e sua madre, Laura ...

Matteo Renzi sugli arresti domiciliari ai Genitori : "Non possono eliminarmi con una strategia giudiziaria : se non avessi fatto politica i miei starebbero in pensione" : "Ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge. Dunque sono impaziente di assistere al processo. Perché chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando i domiciliari dati ai propri genitori."Se qualcuno pensa che si possa utilizzare la strategia giudiziaria per eliminare ...