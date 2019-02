Ecco perché il Galaxy S10e potrebbe essere una carta vincente

Stress da ipervigilanza : Ecco perché le mamme sono stanche : Questo Stress non cambia con il numero di figli messi al mondo, ogni neonato ha le sue esigenze e genera nella mamma lo stesso stato istintivo di ipervigilanza che, probabilmente, non andrà via ...

Nedved : “Champions? Vi dico la verità. Ecco perchè rimasi in B” : Pavel Nedved, intervistato ai microfoni di “Telegraph” ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sulla rincorsa alla Champions League, autentica ossessione in casa bianconera. Il vicepresidente non ha usato troppi giri di parole per definire il suo sogno nel cassetto. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus probabili formazioni: la sorpresa […] More

Bordata di Materazzi : “Juve? Ecco perchè potrebbe essere un fallimento” : Marco Materazzi, intervistato ai microfoni di “Eurosport“, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il cammino della Juventus in Champions League. Dichiarazioni sincere, e come sempre, senza particolari peli sulla lingua. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus probabili formazioni: mossa a sorpresa di Allegri Materazzi: “Non potete chiedermi di tifare la Juve” Marco […] More

Ecco perché Sky dovrà pagare una multa da 7 milioni per il calcio : Roma, 18 feb., askanews, - Il 'pacchetto calcio' costa a Sky una multa da sette milioni di euro: glie l'ha comminata l'Antitrust per pubblicità ingannevole e pratica aggressiva. Lo comunica la stessa ...

Scelta Teresa Langella - torna a parlare il corteggiatore Andrea Dal Corso : “Ecco perché non sono andato” : Andrea Dal Corso torna a parlare della Scelta di Teresa, spiega il motivo per cui lui non si è presentato Andrea Dal Corso rompe il silenzio. Sul suo profilo Instagram spiega perché non si è presentato, dopo che Teresa Langella lo ha scelto durante lo speciale serale di Uomini e Donne. Il suo comportamento è stato giudicato da moltissimi … L'articolo Scelta Teresa Langella, torna a parlare il corteggiatore Andrea Dal Corso: “Ecco ...

Griezmann avvisa la Juve : 'Abbiamo giocatori abituati a disputare finali - Ecco perché possiamo andare lontano' : ... in vista della partita di mercoledì contro la Juventus: ' Abbiamo giocatori che hanno gia' giocato finali della massima competizione europea, oltre che di Europa League e Coppa del Mondo . Siamo già ...

Guardiola-Juventus - il piano di Paratici : Ecco perchè si può davvero : GUARDIOLA JUVENTUS- Come evidenziato dai colleghi di “Calciomercato.com“, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Pep Guardiola in caso di addio ad Allegri. L’attuale tecnico del City potrebbe decidere di lasciare la compagine inglese e abbracciare il nuovo progetto della Juventus. Un nuovo progetto che potrebbe affascinare l’ex allenatore del Barcellona, […] More

Boeri : Ecco perché non ho voluto confermare Nori come dg dell’Inps : Caro Direttore,l’articolo sull’Inps di sabato 16 febbraio riporta diverse informazioni incomplete. Primo punto: non fu Mauro Nori a mettere a mia disposizione il suo mandato quando fui chiamato alla guida dell’Inps. Il suo contratto era stato prorogato e sarebbe scaduto nei giorni del mio insediamento. Fui io a chiedere al governo di darmi tempo pe...

Pjanic : “Sì - stavo per andare via. Zero gol su punizione? Ecco perchè” : Miralem Pjanic, intervistato ai microfoni di “Il Giornale”, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni retroscena sull’ultima sessione di mercato estiva e suo attuale presente alla Juventus in vista della super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Pjanic ha poi colto anche l’occasione per sottolineare anche il suo punto di vista sul mistero “calcio di […] More

Stress da ipervigilanza : Ecco perchè le mamme sono stanche : Si sa, le mamme non hanno mai un momento libero e a fine giornata si buttano sfinite a letto terribilmente stanche. Questa condizione non è data solo dall’incombenza di tantissimi impegni, scadenze e obiettivi da raggiungere ma anche da una buona fonte di Stress dovuta ai figli. Questo tipo di Stress legato ai figli, al loro controllo e alla loro protezione oggi ha un nome: Stress da ipervigilanza. Questo è uno stato di ipersensibilità sia ...

Diciotti - Ecco che cosa rischia Matteo Salvini e perché : Aver abusato dei suoi poteri trattenendo per 5 giorni 177 migranti a bordo della nave Diciotti «in condizioni psicofisiche critiche» per motivi «meramente politici». È in base a questa controversa ricostruzione dei fatti, sempre che venga dimostrata sussistente, che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini...

Neve nera in Siberia - Ecco perché accade. "E' l'apocalisse" : Il Kuzbass, con il suo capoluogo Kemerovo, è un importantissimo bacino carbonifero , una delle riserve di carbone fossile più grandi del mondo, sviluppatasi in particolare durante il regime sovietico,...

Diciotti - la dichiarazione di voto di Paragone : “Salvini ha agito nell’interesse nazionale - Ecco perché voterò Sì” : “Salvini – spiega Gianluigi Paragone in una diretta Facebook – è il ministro dell’Interno di un governo che ha deciso di inchiodare l’Ue alle sue responsabilità. Quella sulla Diciotti è stata una decisione politica. La Ue ci deve essere senza legarsi le mani. L’unica domanda che ha un senso è quella che poniamo su Rousseau, e che riguarda sulla presenza o meno dell’interesse nazionale. Non c’è Salvini o la Lega, ma ...