Sanchez | astensione favorisce estremisti

notizie.tiscali

(Di domenica 17 febbraio 2019) ANSA, - ROMA, 17 FEB - "Se non c'è la mobilitazione, l'può dare la vittoria per l'estremismo. La minaccia esiste, la vediamo in Europa e in altre parti del mondo". Lo ha detto il premier spagnolo Pedronel corso di una manifestazione, secondo quanto riferisce El Pais. "Noi - ha esortato in vista del voto indetto per il 28 aprile - non dobbiamo ...