DIRETTA RALLY DI SVEZIA 2019 Wrc | streaming video DAZN | Latvala al top | 17 febbraio

DIRETTA RALLY SVEZIA 2019 / Wrc - streaming video DAZN : Ott Tanak vola al comando : DIRETTA RALLY di SVEZIA 2019 : info streaming video DAZN delle special stage previste oggi 17 febbraio 2019 , per la seconda prova del Mondiale Wrc in corso.

WRC - la nuova stagione al via : il Rally di Montecarlo in DIRETTA su DAZN : La 47esima edizione del mondiale Rally è alle porte. Il nuovo campionato iridato partirà infatti tra due giorni con la prima delle 14 tappe complessivamente previste, per concludersi poi a novembre in Australia. Un appuntamento riguarderà anche l’Italia e sarà ad Alghero per il sedicesimo Rally di Sardegna fissato a metà giugno. Da sei anni di fila il pilota francese Sebastien Ogier è il campione del mondo in carica, mentre il titolo costruttori ...