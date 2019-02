WANDA NARA | SASSO CONTRO L' AUTO Anche i suoi figli a bordo ' Al di là di ogni cosa'

Sassi contro auto WANDA Nara : Brutta avventura per Wanda Nara . La moglie e agente dell'attaccante argentino Mauro Icardi è stata raggiunta da un sasso che ha colpito la sua auto mentre, in compagnia dei tre figli maschi, si stava ...

Milano - paura per WANDA NARA e i figli : sasso contro l’auto della moglie di Icardi : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha colpito un finestrino della sua auto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma l’episodio testimonia come stia salendo la tensione intorno alla famiglia Icardi. Wanda quasi certamente sporgerà denuncia per questo episodio, che fa arrivare a livelli inauditi ...

Icardi-Inter separati in casa : non si dissocia da WANDA Nara : MILANO - separati in casa. E senza sapere fino a quando. La giornata di ieri, infatti, con il rientro della squadra alla Pinetina dopo la vittoria in casa del Rapid Vienna non ha prodotto sostanziali ...

