THE FLASH - Recensione episodi 5x13 "Goldfaced" - 5x14 "Cause and XS"

lostinaflashforward

(Di sabato 16 febbraio 2019) Il mio nome è Barry Allen, ma tu puoi chiamarmi il Chimico.Ci siamo! Ci hanno impiegato ben 13 puntate in questa stagione, ma finalmente c'è un combattimento come si deve. Una scena d'azione talmente bella, che è tra quelle più fighe di questa stagione. Tra l'altro, senza usare i poteri! Andiamo ad analizzare le puntate:Sia nellache nellail Teamha un unico obiettivo: fermare Cicala. La questione però non è semplice, infatti in entrambi gli scenari, i ragazzi se devono risolvere delle questioni.Missione sotto coperturaNellai ragazzi hanno un intuizione. Cicala neutralizzando i loro poteri, ironicamente, diventa troppo veloce per loro. Come fermarlo? Con un macchinario in grado di rallentarlo quanto basta per far passare i nostri eroi in vantaggio e quindi neutralizzarlo. Questo macchinario però viene venduto nel mercato nero. Barry e Ralph quindi passano ...