Rugby – La Presentazione della XV giornata di Top12

(Di sabato 16 febbraio 2019): laXVdi campionato La quindicesimadelpotrebbe in qualche modo rompere l’equilibrio in vetta alla classifica. Alle 15 di oggi è in calendario il primo big match dicon l’anticipo tra Fiamme Oro e Kawasaki Robot Calvisano: il XV di Guidi ha bisogno di una vittoria per alimentare le proprie chance play-off (quarto posto distante sette lunghezze), mentre i gialloneri hanno una ghiotta opportunità per staccare Valoe Rovigo e conquistare momentaneamente il primato in solitaria. Alle 18 il match tra Viadana e Mogliano con obiettivi per entrambe le squadre che rispetto all’avvio di stagione sono cambiati: rispettivamente a quota 25 e 26 punti in classifica, una sconfitta non sarebbe un toccasana in chiave salvezza (il Valsugana, undicesimo, è a sette lunghezze dal XV di Frati).I riflettori del quindicesimo turno ...