Dall' Unesco non mi hanno mai chiamato | parla Lino Banfi | la sua nomina è una

Lino Banfi : "Dall'Unesco ancora nessuna chiamata. L'elogio più bello? Quello di mia moglie. Il nostro è matrimonio dell'umanità" : È passato quasi un mese dall'annuncio in pompa magna, fatto dal vicepremier Di Maio, della nomina di Lino Banfi all'Unesco. Ma l'attore, intervistato dal Corriere della Sera, confessa di non essere ancora entrato nelle sue funzioni:"Per ora niente. Nessuno mi ha chiamato, allora sono andato io. Il presidente della commissione Franco , una nel 2018. Ce ne sarà un'altra nel 2019". Porca puttena, ho pensato, si lavora tanto. Non ...

Parma-Mantova - il Rugby unisce il patrimonio dell’Umanità Unesco : Dalla città ducale a quella virgiliana passando per Sabbioneta : Parma-Mantova, non solo Rugby! Iniziative culturali, visite guidate e sconti per sportivi e appassionati d’arte: info e dettagli sugli eventi del 16 febbraio Rugby, lo sport che unisce è lo slogan che contraddistingue la franchigia federale delle Zebre sin dalla sua fondazione nel 2012 con l’obiettivo di partecipare ai due tornei internazionali del Guinness PRO14 e delle coppe europee. Unione che non è solo recepita dai club di base ...

La 74ºedizione del Mandorlo in Fiore patrocinata Dall'Unesco : ... commenta il direttore Parello, il Mandorlo in Fiore realizza, quelle buone pratiche che , nella valorizzazione delle diverse culture del mondo, individuano l'obiettivo ultimo nel favorire la pace e ...

Lino Banfi/ Da Al Bano e Romina passando Dall'Unesco : 'Mi sento Lino di Mameli' - 55 passi nel sole - : Lino Banfi è tra gli ospiti che omaggeranno Al Bano e Romina per la prima puntata di 55 passi nel sole. Info, news e anticipazioni , 23 gennaio 2019,

Storia di Lino Banfi - Dalla commedia sexy all'Unesco : Negli anni Settanta ottiene un discreto successo grazie ai suoi spettacoli al teatro SancarLino di Roma, dove nel 1972 si esibisce in un cabaret insieme a Carletto Sposito e Anna Mazzamauro e poi con ...