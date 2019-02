Valentino | 40 anni e non sentirli Il ' Dottore' ha ancora fisico e testa del campione

MotoGP - Valentino Rossi - '15 anni fa ero il più veloce in pista - ora molte volte no' : Lo è di più per lo sport che faccio. Come pilota di MotoGP sono vecchio e mi dispiace. Mi piacerebbe continuare a correre tanti anni. Non sarà così». Ogni bambino sogna di fare il pompiere, l'...

Sabato dedicato ai 40 anni di Valentino Rossi su Sky : Sabato 16 febbraio, giornata dedicata a Valentino Rossi su Sky Sport MotoGP: per il 40° compleanno del 9 volte campione del mondo, il canale 208 ripercorre i momenti più emozionanti della sua carriera, con le gare, le immagini, i gesti e le parole che hanno segnato la storia del motociclismo. #SkyVale40, the Movie” – Al […] L'articolo Sabato dedicato ai 40 anni di Valentino Rossi su Sky sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

MotoGp - Valentino Rossi pronto a festeggiare i suoi 40 anni : ecco come Tavullia celebra il suo Dottore [GALLERY] : Nella giornata di domani il pesarese taglierà il traguardo dei 40 anni, Tavullia celebra con cartelloni e bandiere il proprio idolo Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni, domani 16 febbraio sarà il grande giorno per il Dottore e per l’intera Tavullia. La cittadina pesarese infatti attende con ansia questo avvenimento, lo confermano i cartelloni e gli striscioni comparsi per le vie del centro storico. Un modo per omaggiare ...

Valentino Rossi - 40 anni e tanta voglia di vincere : Il 16 febbraio compie gli anni una delle leggende (per tanti è «La» leggenda) dello sport e del motociclismo. Valentino Rossi entra ufficialmente negli «anta». Un traguardo, quello dei 40 anni, che per molti segna il passaggio tra un «prima» e un «dopo». Per Valentino, invece, ancora totalmente concentrato sul presente e su un futuro ancora tutto da scrivere, è solo un anno in più sulla ...

Valentino Rossi - 40 anni e un figlio? "Mi piacerebbe - è quasi ora" : Il campione di MotoGp entra negli anta e pensa a metter su famiglia con la compagna Francesca Sofia Novello

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : “Il 10° titolo è un sogno in cui credo. Smettere nel 2020? Non ho deciso” : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : “Il 10° titolo è un sogno in cui credo. Smettere nel 2020? Non ho deciso” : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

Valentino Rossi compie 40 anni - ma il Dottore non molla : Hanno calcolato che in questo tempo abbia corso a tutta velocità quasi un milione di chilometri, più di 20 volte il giro del mondo. E non è finita. Non ancora. 'Devo alzare l'asticella, perché il ...

Difficile da credere - ma Valentino Rossi compie 40 anni : Solo pochi campioni sanno andare oltre i record, che pure nel suo caso sono tanti, da unico nella storia del Motomondiale ad aggiudicarsi il titolo iridato in quattro classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Ancor meno sono quelli che vincono, anche se non vincono più tanto, concretamente, come prima, perché sono ormai intimamente radicati nel loro sport e nell'immaginario popolare da marchiare qualsiasi gara con un semplice gesto, una parola, ...

Valentino Rossi compie 40 anni e festeggia 30 milioni di fatturato : A 20 anni, compiuti nel 1999, si è laureato campione del mondo della 250 con Aprilia ; a 30 anni, nel 2009, è diventato campione del mondo della MotoGP con Yamaha. Quello dei 30 anni è stato il suo ...

Valentino Rossi - parla Agostini : "Corre ancora? Ha due volte 20 anni" : Oggi il mondo è diverso ed è diverso anche il moto mondiale. Per fortuna, aggiungo io". Che rapporto c'è tra voi, tra l'Eroe di ieri è quello del presente? "Un assoluto rispetto reciproco. Non ...

Valentino Rossi - 40 anni e non sentirli : “ritiro? Non sono capace a tagliare il prato di casa! Quando smetto metà paddock…” : Il 16 febbraio compirà 40 anni, ma Valentino Rossi non ne vuole sapere di ritirarsi: il Dottore parla dei cambi di prospettiva del suo presente e ironizza sul suo futuro lontano dalla MotoGp Due date segnate in rosso nel febbraio di tutti i fan di Valentino Rossi: oltre il calssico San Valentino, il 16 febbraio è la data che nessun tifoso del ‘Dottore’ può mai dimenticare, quella del suo compleanno! Il 2019 porta con sè il 40° ...

