Tre arresti | anche imprenditore caseario

Minorenni minacciate con riti voodoo e cosTrette a prostituirsi - 5 arresti a Catania : Cinque persone sono state arrestate a Catania per aver gestito una tratta di ragazze, anche Minorenni, dalla Nigeria e dalla Libia, minacciate con riti voodoo, sottoposte a violenze e costrette a prostituirsi. L’indagine avviata grazie alle dichiarazioni di una giovane nigeriana che ha trovato il coraggio di denunciare i trafficanti.Continua a leggere

Torino : sequestrate Hamburgheria Eataly e alTre 28 società - 6 arresti : I carabinieri di Torino, in collaborazione con i militari di Cosenza, Milano e Vercelli, hanno arrestato 6 imprenditori e sequestrato 29 società, fra cui la nota Hamburgheria Eataly a Settimo Torinese, per un valore complessivo di oltre 250 milioni di euro. Gli arrestati sono accusati di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. In particolare, è stato accertato che il gruppo criminale (31 le persone indagate), ...

Napoli - colpo da 120mila euro al Suor Orsola Benincasa : Tre arresti : Avevano svaligiato l'area informatica del Suor Orsola Benincasa, portando via 111 supporti informatici, prevalentemente computer, da un'area attrezzata dell'istituto universitario. Un danno di 120mila ...

Quattro arresti in Tre mesi : il recordman dei furti catturato a Napoli : Arrestato Quattro volte in tre mesi da Como a Napoli, di età e nazionalità incerta, di identità sconosciuta. È il profilo di un giovane immigrato probabilmente nordafricano, di circa 18 anni che ieri ...

Entravano nelle case per fare dei lavori e le svaligiavano : Tre arresti : VILLA CASTELLI - Riuscivano a farsi accogliere in casa delle vittime con il pretesto di eseguire dei lavoratori di natura termoidraulica. Poi, una volta guadagnata la fiducia dei malcapitati, si ...

Terza faida di Scampia - retata a Gomorra : nove arresti per Tre omicidi del 2012 : nove arresti sono stati eseguiti nella mattinata di oggi per tre omicidi consumati durante la Terza faida del rione Scampia a Napoli, avvenuta nel 2012. Le indagini dei militari, coordinate dalla...

Ragusa : trovati in possesso di 1 kg di cocaina e 50 kg di hashish - Tre arresti : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Ragusa arresta tre albanesi in possesso di 50 kg di hashish e quasi 1 kg di cocaina. Uno dei tre era ricercato perché doveva espiare una pena quasi 3 anni per diversi reati commessi in provincia di Roma. L’uomo per eludere i controlli era in posse

Varese : traffico di droga - due arresti e Tre ricercati : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Malpensa, l'aeroporto in provincia di Varese, ha arrestato due persone per traffico internazionale di stupefacenti, mentre altre tre persone sono ricercate all'estero. L’operazione è iniziata a settembre 2017, quando i cani antidroga del gruppo

Blitz dei carabinieri nella Cisternina : sequestrate armi e droga - Tre arresti : I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un controllo pianificato nel complesso di edilizia popolare 'Cisternina' nell'hinterland nord-est di Napoli ove esiste una 'piazza di ...

Napoli - stupefacenti e armi : Tre arresti : 7.58 I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato tre persone nel corso di un controllo nel complesso di edilizia popolare "Cisternina",piazza di spaccio di droga a Castello di Cisterna, hinterland Nord-Est del capoluogo campano. I militari hanno sequestrato circa 1 chilogrammo di droghe, tra hashish, cocaina e crack,bilancini e materiale per confezionare le dosi.Inoltre, occultate all'interno dell'auto di uno dei 3 ...

Milano : De Corato - 'bene arresti per ragazza cosTretta a prostituirsi' : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - "Grazie all’ottimo lavoro dei poliziotti del commissariato Scalo Romana, è stata liberata una peruviana di 24 anni che, dopo essere stata fatta venire in Italia con la promessa di un lavoro come babysitter, era stata tenuta segregata in casa e costretta a prostituirsi d

Iran - l’anno della vergogna : nel 2018 olTre 7000 arresti e migliaia di frustate nel Paese : In quello che Amnesty International ha definito “l’anno della vergogna”, il 2018, in Iran non si è salvato nessuno. Negli scorsi 12 mesi oltre 7000 persone – manifestanti, giornalisti, studenti, ambientalisti, operai, difensori dei diritti umani, avvocati, attiviste per i diritti delle donne, esponenti di minoranze etniche e religiose, sindacalisti – sono state arrestate, in molti casi in modo arbitrario. A centinaia sono stati ...

MesTre. Numerosi decessi causati da overdose da eroina : 13 arresti : Droga e morte in Veneto. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri della compagnia di Mestre. Tutto è partito a

Giovani migranti nigeriane cosTrette a prostituirsi - 5 arresti : Roma, 25 gen., askanews, - Reclutavano Giovani nigeriane, convincendole a lasciare il paese di origine con la promessa di un lavoro dignitoso in Europa: giunte in Italia, venivano però costrette a ...