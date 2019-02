Roma | piantati 4 melograni davanti reparto pediatrico Umberto I

romadailynews

(Di venerdì 15 febbraio 2019)– Quattrosono statialdell’I diin occasione della XVIII Giornata mondiale contro il cancro infantile. “E’ un momento veramente sentito per le istituzioni di questo Policlinico che hanno bisogno del privato sociale e dell’associazionismo proprio per avere sempre il contatto diretto e continuo con i pazienti e i loro familiari. Occasioni come queste ci permettono di migliorare l’accoglienza e il modo di porsi con i nostri piccoli ospiti che sono i nostri figli” ha dichiarato Emilio Scalise, dirigente medico della Direzione sanitaria dell’I.L’iniziativa e’ stata promossa dall’associazione Childood Cancer International insieme ai genitori riuniti nella Fiagop, Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica Onlus, per sostenere ...