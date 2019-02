Privacy - multa miliardaria per Fb Zuckerberg patteggia con la Ftc : Facebook rischia una multa miliardaria negli Usa per lo scandalo dell'ormai fallita Cambridge Analytica con la quale avrebbe condiviso i dati privati di 87 milioni di utenti e por altri casi di violazione della Privacy . Segui su affaritaliani.it

Privacy - Fb rischia multa miliardaria : 4.23 Facebook rischia una multa miliardaria negli Usa per lo scandalo di Cambridge Analytica con la quale avrebbe condiviso i dati di 87 mln di utenti e per altri casi di violazione della Privacy. Lo scrive il Washington Post segnalando che Fb sta patteggiando con la Federal Trade Commission (Ftc) e che non è stato ancora trovato un accordo sull'entità della multa. L'intesa contemplerà anche cambiamenti obbligatori nel business della società ...