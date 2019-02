Piazza Affari - +1 - 9% - vola sui massimi da ottobre 2018 : Milano, 15 feb., askanews, - L'ottimismo per i negoziati Usa-Cina sul commercio mette le ali alle Borse europee, con Piazza Affari che vola sui massimi da inizio ottobre. L'indice principale Ftse Mib, ...

La Cdp verso il raddoppio in Tim. Il titolo scatta a Piazza Affari : Milano. Lo scatto di Telecom Italia (+7 per cento) riesce a portare in positivo Piazza Affari, dopo un'apertura di seduta piuttosto debole in linea con le altre Borse europee, e accende i riflettori sulla grande svolta del gruppo delle tlc, dopo che la Cassa Depositi e prestiti ha deciso di rafforza

Borse europee caute. A Piazza Affari vola TIM : Deludenti anche i numeri arrivati dalla Cina sui prezzi alla produzione e sull'inflazione che rendono più concreto il rischio di deflazione per la seconda economia mondiale. Sul sentiment degli ...

Europa poco mossa - a Piazza Affari scatta Tim con Cdp pronta a crescere : Andamento dello spread Btp / Bund Debole Tokyo, pesano dati Usa e rafforzamento yen Chiusura in netto calo, intanto, per la Borsa di Tokyo che ha risentito anch'essa dei dati deludenti sull'economia ...

Cdp sale in Tim - il titolo vola a Piazza Affari : MILANO - Ancora una notizia sull'evoluzione dell'azionariato in perenne litigio muove il titolo di Tim a Piazza Affari. All'apertura dei mercati, l'azione della compagnia telefonica ha segnato un ...

Piazza Affari : rally per Anima Holding : Seduta decisamente positiva per il principale asset manager indipendente in Italia , che tratta in rialzo del 2,26%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anima Holding evidenzia un ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Astaldi : In forte ribasso il general contractor , che mostra un disastroso -3,76%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Piazza Affari : su di giri Telecom Italia : Ottima performance per la compagnia telefonica , che scambia in rialzo del 6,90%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa ...

Avvio debole per Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 07% : Roma, 15 feb., askanews, - Partenza debole per Piazza Affari. L'Ftse Mib dopo i primi scambi cede lo 0,07%, a 19.820 punti.

Tim - Cdp pronta a salire al 10% Il titolo fa boom a Piazza Affari : Cdp vede il 10% in Tim e fa scudo contro Vivendi. I vertici della società pubblica che, tra le altre cose, gestisce il risparmio postale, ha tracciato per il gruppo telefonico un disegno industriale preciso: dare vita a una società delle reti di nuova generazione Segui su Affaritaliani.it

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo - 15 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di chiudere la settimana in rialzo. Non mancano dati macroeconomici in agenda

Piazza Affari in rosso - male i titoli finanziari. FTSE MIB -0 - 78% : ... l'Ufficio Federale di Statistica, Destatis, ha pubblicato le stime preliminari del Pil relativo al quarto trimestre 2018, un dato che evidenzia un rallentamento della crescita dell'economia tedesca. ...

Wall Street in rosso - tonfo delle vendite al dettaglio. Piazza Affari - banche giù : Nell'attesa il presidente di Cdp, Massimo Tononi, ha convocato nel pomeriggio un cda straordinario della Spa controllata dal ministero dell'Economia, dove ci sono diversi dossier caldi, da Telecom ...

Wall Street frena le Borse europee A Piazza Affari volano Astaldi e Salini : MILANO - Ore 16.40. Le Borse europee rallentano nel pomeriggio condizionati dal calo di Wall Street causato crollo delle vendite al dettaglio negli Usa a dicembre, scese dell'1,2%, ai minimi dal 2009. ...