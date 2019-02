Pastori sardi | Caria | ' Ci sono due proposte sul campo'

Pastori sardi - Salvini : 'Ogni litro di latte buttato per terra è una ferita al cuore' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Latte - Il governo offre un aumento di 10 centesimi : i Pastori sardi dicono no : ... ''Rispondiamo a quest'emergenza con un decreto legge e circa 20 milioni a cui affiancheremo in tempi brevi nuove risorse individuate di concerto con il ministero dell'economia'. I venti milioni, ...

Salvini : al Viminale per tutela Pastori sardi e loro straordinario lavoro : Roma – “Ora al Viminale, al lavoro insieme al ministro dell’Agricoltura per una soluzione che restituisca ai pastori sardi dignita’ e valore al loro straordinario lavoro, tutelando il latte e le produzioni italiane. Vi tengo aggiornati”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: al Viminale per tutela pastori sardi e loro straordinario lavoro ...

Protesta latte - Salvini incontra i Pastori sardi : “Portare prezzo a un euro al litro”. M5s : “Basta spot - serve una road map” : Portare il “prezzo del latte di pecora a un euro al litro più Iva”. È quello che chiedono i pastori sardi e quello che promette Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno al Viminale incontra gli allevatori che in questi giorni organizzano i presidi e la Protesta in Sardegna. Al tavolo è presente anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì dalla Sardegna aveva ...

Salvini annulla incontro con Vaticano - per salvare il latte dei Pastori sardi - “Scenderemo a 1 euro a litro” : Salvini disdice l’appuntamento con il Vaticano per salvaguardare il latte dei pastori sardi Niente celebrazioni in Vaticano per i 90 anni dei Patti Lateranensi. Fonti del Viminale confermano che oggi Matteo Salvini sarà al tavolo con i pastori sardi, come aveva promesso nell’incontro di martedì con la Coldiretti. Da quello che trapela dall’agenda del ministro, alle … L'articolo Salvini annulla incontro con Vaticano, per ...

Latte - gli emigrati sardi di Portoferraio : 'Stiamo coi Pastori - lotta necessaria' - Sardiniapost.it : I Quattro Mori e l'hashtag, quello della solidarietà: '#Iostoconipastorisardi'. Così si legge su un cartello appeso su una parete del circolo 'Bruno Cucca' a Portoferraio , il Comune più popoloso sull'...

Proteste dei Pastori sardi - fallito il tavolo in Regione : oggi vertice al Viminale. Salvini : “Avanti ad oltranza per soluzione” : Dopo giorni di Proteste e il fallimento del “tavolo del latte” mercoledì pomeriggio a Cagliari, i pastori sardi si incontreranno oggi alle 15 al Viminale con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. “Sarò al ministero a oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, industriali. Conto che si torni alla normalità ...