Mancini sempre più convincente | il Ct | “perchè non possiamo pensare di vincere l’Europeo?”

(Di venerdì 15 febbraio 2019) “I giovani sono il filo conduttore: in due annimettere insieme una squadra forte che puo’ fare bene agli Europei. E puo’ giocarsi alla grande il Mondiale del 2022”.Importanti dichiarazioni di Roberto, intervistato dal “Corriere della Sera”. “La doppietta non l’abbiamo mai fatta. Il Mondiale fallito ormai e’ passato. Il trauma e’ superato. Bisogna tenerlo presente come monito, pero’ abbiamo il dovere di tornare ain grande. Non ci sono squadre piu’ forti in assoluto. L’Argentina con Messi non ha vinto neanche la Coppa America. Le altre Messi non ce l’hanno, quindi perche’ noi nondil’Europeo?”. Del resto nella Roma che ha battuto il Porto in Champions c’erano sette italiani. “Siamo rimasti piacevolmente scioccati. La ...