Il dossier del M5S contro l’autonomia | “No a cittadini di serie A e serie B” 

Tav - analisi del dossier a Francia e Ue : alta tensione Lega-M5S : ... e ottusamente chiusi al futuro, non credano che il sistema dell'economia abbia la memoria corta'.

Tav - arriva il "contro-dossier" della Lega che smentisce i numeri di Toninelli : Le conseguenze del 'No' Secondo uno studio commissionato, nel 2014, da LTF, oggi TELT, la società italo-francese costituita per realizzare l'opera, al Centro di Economia regionale, dei trasporti e ...

'Lo stop alla Tav può costare fino a 24 miliardi' : ecco il dossier della Lega : ROMA La Tav si deve fare. Bloccarsi ora può costare all'Italia 4,2 miliardi di euro , tra penali, sanzioni, ripristino degli scavi già effettuati, e danni per la perdita dei ricavi e dei benefici ...

Tav - contro-dossier della Lega : lo stop costerebbe 24 miliardi - più che ultimare l'opera : "Sospendere la Tav costa più che ultimarla" : è quanto emerge dal contro-dossier della Lega che segna un altro strappo con il M5s. Per il vicepremier Matteo Salvini, l'analisi costi-benefici dei ...

Contro-dossier di Salvini : la sospensione della Tav ci costerebbe 24 miliardi : Matteo Salvini non vuole più sentire ragioni, soprattutto non intende rimanere impiccato a quelle che definisce «elucubrazioni» dei grillini e di Alessandro Di Battista. Per il leader della Lega la Tav va fatta perché i numeri in suo possesso, che La Stampa pubblica oggi, dicono che «sospenderla costa più che ultimarla». ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Gennaio : Tav - il contro-dossier della Lega è un frullato di dati già smentiti : Il caso Tav, guerra finale della Lega a colpi di (vecchi) numeri I veri costi – Saltata ogni ipotesi di compromesso su un progetto “ridotto”, Salvini pronto a contestare l’analisi costi-benefici degli esperti di Toninelli di Stefano Feltri Censori & ballisti di Marco Travaglio Fermi tutti, nessuno si muova: la democrazia è in pericolo, il golpe è in agguato. Non quello in Venezuela, che piace un sacco ai sinceri democratici. ...

Il Comitato olimpico accoglie con favore il dossier Milano-Cortina 2026. Zaia soddisfatto : 'E' la conferma della concretezza del nostro ... : "Una conferma delle grandi potenzialità della nostra proposta " sottolinea Zaia " è venuta dall'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino svoltesi lo scorso fine settimana a Cortina ...

Caccia a 30 terroristi latitanti : il dossier sul tavolo del ministro Salvini : Una volta archiviato il caso Battisti 'la galera tocca ad altre decine di assassini' aveva annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono trenta i terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre ...

Il dossier dei Giochi diventa più forte - a Losanna con la firma del governo : La corsa alle Olimpiadi 2026: oggi Milano-Cortina e Stoccolma depositano il piano al Cio. L'Italia fa un passo avanti

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina - oggi la consegna del dossier : le parole di Giovanni Malagò : Giovanni Malagò verso la consegna della Candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del numero 1 del Coni “oggi consegneremo le chiavette con il Dossier per la Candidatura del 2026. Abbiamo fatto i compiti, secondo me li abbiamo fatti bene, anche se nella migliore tradizione italiana siamo arrivati quasi all’ultimo secondo“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di ...

Olimpiadi 2026 - c'è il sì del governo : dossier Milano-Cortina al Cio : Adesso per Milano-Cortina ci siamo proprio tutti: istituzioni, Coni, mondo dello sport, dell'economia, delle imprese ma, soprattutto la gente comune, che in più e più occasioni ha fatto capire che ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina hanno il sì del Governo : dossier inviato al Cio : Con la firma delle garanzie di Governo , arrivata giovedì nel corso del Consiglio dei ministri, il dossier per la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del ...

Tav - la bomba sul dossier che boccia il cantiere della Torino-Lione : tensione Lega-M5s : La grana della Tav Torino-Lione rischia di esplodere tra le mani del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già pronto a frenare sui presunti esiti dell’analisi costi-benefici che avrebbe bocciato l’opera. Il mistero che aleggia attorno al ministero di Toninelli è innanzitutto se il documento esis

“Giulia Grillo ha schedato i membri del Consiglio di sanità”. Il Pd chiede le dimissioni. Lei : “Nessun dossieraggio” : Il Pd grida all'”emergenza democratica” e chiede le dimissioni della ministra della Sanità Giulia Grillo, accusandola della “schedatura politica degli scienziati membri del Consiglio Superiore di Sanità“. Gli esponenti democratici rilanciano l’articolo pubblicato oggi da La Repubblica, secondo cui la ministra Grillo avrebbe ordinato un’inchiesta sui precedenti politici dei componenti del Css. Il quotidiano è ...