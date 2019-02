Di Maio:Gilet per le armi? No a dialogo

: 'Con noi i paramilitari pronti a far cadere il Governo'. Così Christophe Chalençon, il gilet giallo incontrato da D… - HuffPostItalia : 'Con noi i paramilitari pronti a far cadere il Governo'. Così Christophe Chalençon, il gilet giallo incontrato da D… - corradoformigli : Chalencon, il gilet giallo che ha incontrato Di Maio e Di Battista e fatto litigare Francia e Italia, raccontato da… - FrancescoBonif1 : 'Oggi è tutto calmo ma siamo sull'orlo della guerra civile'. 'Se mi colpiscono Macron finisce sotto la ghigliottina… -

Nel giorno del ritorno a Roma dell'ambasciatore francese, richiamato dopo le tensioni suigialli tra Roma e Parigi, il vicepremier Didice all'ambasciatore: "Bentornato". E annuncia che gli chiederà un incontro. Alla presentazione del Manifesto del M5S e di altre 4 forze politiche per le Europee, Disuiprecisa: c'è stata "un'interlocuzione con una realtà complessa", ma nessuna intenzione di dialogare con chi "parla di lotta armata o guerra civile".con chi crede in "democrazia" per cambiamento.(Di venerdì 15 febbraio 2019)