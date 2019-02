sport.virgilio

: Chirico brucia Scaroni: Il Milan ora vale il Nottingham in Europa - milansette : Chirico brucia Scaroni: Il Milan ora vale il Nottingham in Europa -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) ... «Siamo di gran lunga il club Italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno " ha detto il presidente del-. Il numero di fan è proporzionale alle vittorie in Champions, non ...