Avezzano | esplosione distrugge una casa | vigili del fuoco estraggono persone dalle

Avezzano - esplosione in una casa : due persone estratte dalle macerie : Avezzano, esplosione in una casa: due persone estratte dalle macerie Non si conoscono ancora le cause dello scoppio, ma si ipotizza una fuga di gas Parole chiave:

Avezzano - esplosione in una casa : 2 persone salvate sotto le macerie : Avezzano, esplosione in una casa: 2 persone salvate sotto le macerie Non si conoscono ancora le cause dello scoppio, ma si ipotizza una fuga di gas Parole chiave:

Esplosione ad Avezzano - 2 estratti vivi : 10.56 Esplosione in un'abitazione ad Avezzano, nell'Aquilano. Due persone erano rimaste intrappolate sotto le macerie, ma fortunatamente sono state estratte vive dai Vigili del Fuoco. Squadre di VdF sono ancora al lavoro. Sul luogo diverse ambulanze e agenti. Sconosciute, al momento, le cause dell' Esplosione.

Esplosione in casa ad Avezzano : estratte vive 2 persone dalle macerie : Un’Esplosione si è verificata questa mattina in un’abitazione di Avezzano (L’Aquila). Due persone sono rimaste bloccate sotto le macerie dopo la deflagrazione: sono state estratte e portate in ospedale. Prosegue sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, che al momento non hanno segnalazioni di altri dispersi. A causare l’Esplosione sarebbe stata una bombola del gas. L'articolo Esplosione in casa ad Avezzano: ...

Avezzano - esplosione in un appartamento : persone sotto le macerie - : Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco: alcune persone sarebbero rimaste intrappolate. Non si conoscono ancora le cause dello scoppio

Avezzano - esplosione in un appartamento : persone sotto le macerie : Avezzano, esplosione in un appartamento: persone sotto le macerie Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco: alcune persone sarebbero rimaste intrappolate. Non si conoscono ancora le cause dello scoppio Parole chiave:

L’Aquila - esplosione in una casa ad Avezzano : due persone sotto le macerie - forse fuga di gas : Un’abitazione è esplosa e due persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. È successo venerdì mattina ad Avezzano, in provincia di L’Aquila: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Ancora non ci sono conferme sulle cause dell’esplosione, l’ipotesi è che si sia trattato di una fuga di gas. L'articolo L’Aquila, esplosione in una casa ad Avezzano: due persone sotto le macerie, ...

Esplosione distrugge casa ad Avezzano - persone intrappolate tra le macerie : L'Esplosione avvenuta nella prima mattinata di venerdì in una palazzina ella zona sud della cittadina abruzzese in provincia de L'Aquila. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco che stano scavando tra le macerie.Continua a leggere