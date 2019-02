AntBot è la prima formica robot che si muove con grande precisione senza GPS e mappe | usa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 febbraio 2019)è unispirato dalle formiche del deserto, che è capace dirsi a piedi per esplorare un ambientefare uso di navigatori GPS o di. Il suo segreto è una bussola celeste sensibile alla luce polarizzata dal cielo. È stato sviluppato dai ricercatori francesi del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e dell’Università di Aix-Marseille, presso l’Istituto di Scienze del Movimento Étienne Jules Marey (ISM). Le soluzioni messe a punto per la creazione di questohanno un elevato potenziale nell’ambito dello sviluppo di sensori ottici da impiegare nellaica aerea o nell’industria automobilistica.Tutto è partito dallo studio delle formiche del deserto della specie Cataglyphis, celebri per il loro senso dell’orientamento. Questi piccoli animali sono capaci di coprire diverse centinaia di metri per trovare cibo, ...