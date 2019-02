Una poesia d' amore in bottiglia nel mare delle Cinque Terre | la Polizia chiede aiuto per

Sanremo 2019 : Elisa - Una «piccola poesia» per Andrea Rigonat : Nek, Sono ProntoNino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luceUltimo, I tuoi particolariThe Zen Circus, L'amore è una dittaturaFederica Carta e Shade, Senza farlo appostaArisa, Mi sento beneSimone Cristicchi, Abbi cura di meAchille Lauro, Rolls RoyceAnna Tatangelo, Le nostre anime di notteFrancesco Renga, Aspetto che torniNegrita, I ragazzi stanno beneEinar, Centomila voltePatty Pravo e Briga, Un po' come la vitaBoomdabash, Per un milioneMahmood, ...

Severino Saltarelli mi ha donato la sua voce. E io ho scritto Una poesia per lui : Ogni tanto faccio dei versi: a volte sono versi di scimmia, altre volte per caso nascono delle poesie. Questa volta ho scritto una poesia pensando a una voce, alla voce di un attore mio amico: Severino Saltarelli. Siamo andati a prenderlo alla metropolitana di Wagner, qui a Milano, io e il mio pianista personale: Nicola Gelo. Severino ha recitato un brano da La figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio, vicino alla statua del grande ciclista ...

'Cenerentola on Ice' - la poesia sul ghiaccio per Una favola con i pattini : Interpretazione teatrale del racconto classico, 'Cenerentola On Ice' è stata ideato e coreografato dal premiato regista di spettacoli su ghiaccio Tony Mercer in collaborazione con tre degli ...

Gris – Recensione : Una dolorosa poesia : Ritengo che per questo titolo sia necessario attuare un approccio diverso rispetto agli standard videoludici. Siamo sempre abituati a tenere in considerazione ogni singolo aspetto che compone il quadro generale di un videogame. Solitamente, la media di tutti questi elementi, in aggiunta alle percezioni emotive differenti in ogni individuo, definisce la riuscita o meno del progetto finito. Ora prestate attenzione… e se al posto di riferirci ...

I doppiatori di Solid e Liquid Snake recitano Una poesia natalizia a tema Metal Gear Solid : Volendo con tutta probabilità fare un prezioso regalo ai fan più nostalgici della saga Metal Gear Solid, gli storici doppiatori di Solid Snake e Liquid Snake David Hayter e Cam Clarke hanno pubblicato tramite i loro canali social un divertente video che li vede recitare una poesia di natale, opportunamente modificata per accogliere citazioni e riferimenti alla serie di videogiochi ideata da Hideo Kojima.Come riporta VG24/7, Clarke ha convinto il ...

"Io sono Una poesia" : il percorso espositivo tra le arti : Protagonista in una sala è la scena musicale con l'Equipe 84, I Nomadi, Caterina Caselli e Francesco Guccini, fra dischi, manifesti, il legame con la moda e i dancing Snoopy e Nuovo Mondo, la fusione ...