ansa

: Agenzia_Ansa 'Piero Mazzocchetti festeggia 20 anni di carriera a Roma. Apprezzato anche all'estero per la sua voce… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Piero Mazzocchetti festeggia 20 anni di carriera a Roma. Apprezzato anche all'estero per la sua voce… - solospettacolo : Piero Mazzocchetti festeggia 20 anni di carriera a Roma -

(Di giovedì 14 febbraio 2019), apprezzato in tutto il mondo per la sua voce pop lirica,i primi 20della sua, partita dalla Germania l'8 aprile 1999. Dopo i successi ottenuti anche in Canada, Stati Uniti e Cina, il tenore ...