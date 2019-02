' Monchi e la Roma | il divorzio è possibile' Mezza Europa sul ds

Monchi punta sulla Roma : 'Siamo forti' - : Poco prima del fischio di inizio della gara fra Roma e Porto, il direttore sportivo dei giallorossi, Monchi, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: 'Oggi è una gara importante, i calciatori lo sanno e mi aspetto che giochino bene. Ieri e stamattina sono stato con loro, so che è importante per tutti e sappiamo cosa fare per andare avanti'. ...

Roma - Monchi adesso deve lavorare sui rinnovi : i giocatori in attesa : Roma Monchi – Dopo il periodo difficile che si sta attraversando in casa Roma, ieri è finalmente arrivata una buona notizia: lo stadio si farà. Come da previsione, questa notizia è servita a scaldare un pò gli animi giallorossi, ma adesso Monchi ha altre cose a cui pensare e, oltre a sperare che i risultati […] L'articolo Roma, Monchi adesso deve lavorare sui rinnovi: i giocatori in attesa proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Roma - Monchi-DiFra un asse di fiducia : Il patto tra Monchi e Di Francesco è visibile in campo. In partita, ad essere più precisi. Ultimamente le scelte dell'allenatore sono state inequivocabili: spazio agli investimenti del ds, ai ...

'Roma - Monchi mette gli occhi sul difensore Llorente' : ROMA - Monchi già pensa a rinforzare la squadra nella prossima stagione. Il ds della Roma , stando a quanto pubblica il quotidiano Mundo Deportivo , avrebbe in serbo un obiettivo di mercato: si tratta ...

Roma - Monchi pronto a lasciare la capitale a fine stagione : Arrivato alla Roma come colui che avrebbe portato grande valore e ottimi risultai in chiave mercato, Monchi è al centro di accese discussioni anche tra i tifosi.Monchi sembra essere un uomo solo. Simbolico, in tal senso, la partita di domenica sera Roma-Milan, quando i minuti finali lo hanno visto lontano da tutto e tutti. Lontano soprattutto dalla tribuna autorità. Ramon Rodrigue Verdejo è stato indicato dalla tifoseria giallorossa quale ...

Roma : Di Francesco e Monchi sulla graticola? La situazione : Dopo l’umiliante 7-1 subito contro la Fiorentina, nella Roma si respira aria di ribaltoni, con Di Francesco e Monchi in cima alla lista dei colpevoliSERIE A / NEWS – Continua l’ennesimo momento delicato in casa Roma, specie dopo la durissima sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Il pesantissimo 7-1 subito dai viola ha riaperto vecchie cicatrici e nuovi dubbi verso l’immediato futuro. Sul banco degli imputati, ...

Roma - Monchi alza il muro per Di Francesco. Ma ora rischiano tutti e due : ... sette i sigilli che saranno rotti al momento dell'Apocalisse e - come sempre - i gol che la Roma deve subire quando il suo piccolo mondo calcistico stagionale pare arrivato alla fine. È successo ...

Roma - nessun ultimatum a Di Francesco : Monchi gli dà fiducia : Monchi dà fiducia a Eusebio Di Francesco . Nonostante la rovinosa sconfitta della Roma per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina, il direttore sportivo giallorosso, che ha pieni poteri sulla ...

Roma - sorprendente decisione di Monchi : ecco quale sarà il futuro di Eusebio Di Francesco : Il direttore sportivo della Roma ha deciso che il match con il Milan non sarà decisivo per il futuro dell’allenatore giallorosso La Roma ha deciso di continuare con Eusebio Di Francesco, nonostante la pesantissima sconfitta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo una notte di riflessioni il ds Monchi e il presidente Pallotta si sono convinti a proseguire il rapporto con l’ex Sassuolo, ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Monchi si mette in discussione ma nega colpi last minute : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Monchi fa autocritica dopo il crollo di Firenze: 'Sono io ad essere in discussione. Il nostro mercato però è chiuso'.

Roma - Di Francesco 'La responsabilità è mia - ma non mi dimetto'. Monchi per ora lo conferma 'Chiediamo scusa' : FIRENZE - 'La responsabilità di questa sconfitta è mia ma non mi dimetto. Chiedo solo scusa ai tifosi'. Eusebio Di Francesco è affranto dopo la debacle in Coppa con la Fiorentina: 'Credo che ogni ...

Roma - Di Francesco : "Non mi dimetto - deluso dalla squadra". Monchi chiede scusa : "Sono amareggiato ma non mi dimetto. Sono deluso dalla squadra. Basta alibi. Così non va". Rabbia Di Francesco dopo il tracollo della Roma a Firenze. "Per me è il giorno più difficile della mia vita, ...