' Ferragnez' entra nella Treccani | la lingua ai tempi degli influencer

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Nel mondolaitaliana si evolve e si arricchisce. L’enciclopediaha da poco pubblicato “Il libro dell’anno”, inserendo tutte le parole “nate” nel corso del 2018. A capitanare la lista il neologismo “”, coniato dalla coppia Ferragni-Fedez in occasione del loro matrimonio, lo scorso primo settembre a Noto, in Sicilia. Questa parola è diventata un vero “marchio di fabbrica”, che sancisce la vittoria del fenomenoOrigini del neologismo La parola-macedonia nasce dall’unione dei nomi della celebre fashion blogger Chiara Ferragni (secondo la rivista Forbes la più importante del mondo) e il rapper Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Il neologismo viene usato dalla coppia in occasione del loro matrimonio: è presente sugli inviti, al gate in aeroporto, e sui gadget donati dagli sposini ai loro invitati. Presto diventa un hashtag molto ...