Addio al giornalista Emilio Randacio | storico cronista di giudiziaria

Grottaferrata - Addio a Daniela Fognani - prof e giornalista : sabato il funerale : Per lei era impossibile non 'trovare' una notizia, conosceva benissimo il territorio e ogni giorno si cimentava con fatti inerenti la politica e la cronaca. Era molto preparata e stimata, di lei un ...

Fabio Scaramucci - Addio al giornalista della Rai : aveva 70 anni : È morto il giornalista della Rai Fabio Scaramucci. aveva appena compiuto 70 anni e si è spento a Roma dopo una breve malattia. A lungo giornalista parlamentare del Gr1 della Rai, per molti anni Scaramucci è stato vicedirettore di Televideo e poi vicedirettore della Tgr. La redazione di Televideo lo ricorda con grande affetto e stima e si stringe alla moglie. L'articolo Fabio Scaramucci, addio al giornalista della Rai: aveva ...

Addio a Paola Nappi - la giornalista Rai è morta a 55 anni : La cronista di Rai3 si è spenta questa mattina Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Paola Nappi. La giornalista, volto Rai, si è spenta questa mattina mercoledì 9 gennaio 2019. Ad annunciarne la morte, i familiari e il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso. Secondo quanto si apprende, le condizioni della […] L'articolo Addio a Paola Nappi, la giornalista Rai è morta a 55 anni proviene da Gossip e Tv.

Muore a 26 anni per influenza suina e meningite in California : Addio a giornalista televisiva : L' influenza suina fa di nuovo paura. L'ultima vittima è una giornalista americana di 26 anni, Bre Payton , morta dopo aver contratto il virus H1N1 e in seguito la meningite . La giovane ...

Addio al nostro Stefano Livadiotti - uomo indomito - giornalista senza paura : Sfrontato, elegante, indifferente alle conseguenze che poteva avere su di lui quello che aveva scoperto e scritto. Così ci piace ricordarlo ed è così che gli vogliamo bene. Tutta la redazione de L'Espresso si stringe alla sua famiglia. E resterà la sua casa

Funerali Antonio Megalizzi - Italia in lutto per l’Addio al giornalista ucciso a Strasburgo : In occasione dei Funerali del giornalista trentino di 29 anni ucciso nel sanguinoso attentato di Strasburgo, la presidenza del Consiglio ha disposto che tutte le bandiere, nazionale ed europea, esposte sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale siano posizionate a mezz’asta in segno di lutto.Continua a leggere