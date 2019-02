Il Paradiso delle Signore | lavoratori e fan si mobilitano per chiedere alla Rai di

Il Paradiso delle Signore chiude? Protesta del cast e la risposta di Teresa De Santis - ultime news : Il Paradiso della Signore a rischio chiusura? I motivi e le ultime news Il Paradiso delle Signore a rischio chiusura? La soap di Rai 1 con protagonista Alessandro Tersigni sembra non trovare pace. Si parla infatti di una possibile chiusura a causa dei costi troppo alti. È questo quello che la direttrice di Rai 1 Teresa […] L'articolo Il Paradiso delle Signore chiude? Protesta del cast e la risposta di Teresa De Santis, ultime news proviene ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 22 febbraio : Adelaide è gelosa di Umberto : Il Paradiso delle Signore continua a portare numerose novità e colpi di scena. Le trame delle puntate che andranno in onda sul famoso Rai1 fino al 22 febbraio dell'anno corrente svelano che importante sarà la decisione di Clelia, la quale ha intenzione di andarsene via. Nel frattempo, in Vittorio nasceranno alcuni dubbi riguardo la sorellastra, nonostante l'importante confessione fatta alla Veneri. Marta ed il direttore del 'Paradiso' ...

Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura : attori e fan protestano davanti alla Rai : Il Paradiso delle Signore Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura. allarmati dall’eventualità di una mancata riconferma della soap in onda su Rai1, lavoratori e fan hanno animato un sit in davanti alla sede Rai di Viale Mazzini. La protesta è stata accompagnata da una petizione indirizzata alla direttrice di Rai1, Teresa De Santis, al presidente della Rai, Marcello Foa, e alla responsabile di Rai Fiction, Eleonora ...

Il Paradiso delle Signore : non si farà la seconda stagione : Per due stagioni è andata in onda in prima serata. Ora la fiction è a rischio. La coproduzione Rai Fiction-Aurora

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni di giovedì 14 febbraio 2019 : anticipazioni puntata n. 114 de Il PARADISO DELLE SIGNORE in onda giovedì 14 febbraio 2019: A causa della presenza sin troppo insistente di Oscar (Jgor Barbazza) al PARADISO DELLE SIGNORE, Clelia (Enrica Pintore) ha un crollo nervoso; Luciano (Giorgio Lupano) è così costretto a chiamare un medico… Andreina Mandelli (Alice Torriani) e Luca Spinelli (Francesco Maccarinelli) tentano di dividere Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa ...

Il Paradiso delle Signore 14 febbraio 2019 : Clelia ha una crisi di nervi : La bella Calligaris non riesce più a sopportare la presenza fissa di suo marito al Paradiso. Accusa così un malore e viene soccorsa da Luciano.

Il Paradiso delle Signore 13 febbraio 2019 : Riccardo pensa al futuro del suo bambino : Il Guarnieri vorrebbe che il piccolo che aspetta da Nicoletta venga riconosciuto come erede del patrimonio di famiglia ma Umberto non è dello stesso parere.

Il Paradiso delle signore : MICHELE CESARI interpreta CESARE DIAMANTE : Un nuovo corteggiatore in arrivo per Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello)! Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci annunciano un nuovo e inaspettato triangolo amoroso: il giovane medico CESARE DIAMANTE farà breccia nel cuore della Cattaneo. Andando con ordine e facendo una breve sintesi, abbiamo visto come il mancato matrimonio abbia portato Nicoletta e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) ad allontanarsi, con la speranza di poter ...

Il Paradiso delle signore - trama 14 febbraio : Lisa tiene separati Marta e Vittorio : Le anticipazioni della puntata di domani, 14 febbraio, del Paradiso delle signore, rivelano che Lisa Conterno proverà ad allontanare Marta e Vittorio. L'arrivo della donna ha generato molto scompiglio all'interno dello shopping center. Marta, infatti, ha fiutato sin da subito le cattive intenzioni della nuova arrivata. Vittorio, invece, sembra essere tranquillo e sta cercando di trasmettere in tutti i modi tale serenità anche alla sua donna. Ad ...

Il Paradiso delle signore - anticipazioni di mercoledì 13 febbraio 2019 : anticipazioni puntata n. 113 de Il paradiso delle signore in onda mercoledì 13 febbraio 2019: Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) intende inserire il figlio che avrà con Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) nell’asse ereditario, ma proprio per questo motivo si scontra con suo padre Umberto (Roberto Farnesi)… Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) decide di vendere per corrispondenza i prodotti promossi da Lisa Conterno (Desirée ...

Il Paradiso delle Signore 12 febbraio 2019 : Silvia accusa Roberta dei fallimenti di Federico : La Signora Cattaneo non accetta che Federico abbia mentito sulla sua carriera universitaria e accusa di tutto la povera Roberta.

Il Paradiso delle signore 13 febbraio : lite tra Riccardo e Umberto per l'eredità : Domani, mercoledì 13 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. Stando a quanto rivelano le anticipazioni, pare che in casa Guarnieri ci sia una nuova discussione in atto. Riccardo, infatti, vuole che il figlio che porta in grembo Nicoletta entri a far parte dell'eredità di famiglia, Umberto, però, si dirà un po' contrario alla questione, per tale motivo i due avranno degli screzi. Salvatore, invece, si sente sempre ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dall’11 al 15 febbraio : Silvia discute con Roberta : Ci saranno diversi colpi di scena nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio su Rai 1 nella fascia pomeridiana. Le Anticipazioni al 15 febbraio Al Paradiso persistono gli scontri tra Marta e Vittorio a causa della gestione del Market. Al grande magazzino fa il suo ingresso l'attraente e affascinante Lisa Conterno, rappresentante di biancheria intima. Intanto Federico prende coraggio e ammette alla madre ...