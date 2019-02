Pep gioca a tennis con l' amico Sarri | 6-0

ilgiornale

: #MCICHE vaffanculo Gordo di ?? gioca in @premierleague bravo. Divertiti. #higuaín ciao nemmeno mezzo rimpianto PS… - marcovan_h0 : #MCICHE vaffanculo Gordo di ?? gioca in @premierleague bravo. Divertiti. #higuaín ciao nemmeno mezzo rimpianto PS… - Coppo01201967 : @la_rossonera Perché CONTI non gioca mai?? È tutto NO SENSE? Gattusout! Conti IN or Pep Guardiola IN Forza Milan Sempre!???????????? - nicoloceola : Ma il city come gioca? #CityArsenal se mai dovesse andare Rino, dateci Pep vi prego ?? -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Londra Sei gol, che decretano la sesta sconfitta stagionale per il Chelsea, scivolato al sesto posto in Premier League. Una disfatta senza appello per Maurizio, che all'Etihad stadium subisce ...