Sei Nazioni 2019 | Inghilterra-Francia 44-8 Transalpini dominati a Twickenham | tre mete

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Inghilterra vola in testa - ora big match col Galles : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Rugby - Sei Nazioni U20 – Italia sconfitta dal Galles : gli azzurri cedono 12-42 : Italia sconfitta dal Galles davanti ai 3700 dello stadio Martelli di Mantova nella seconda sfida del Guinness Sei Nazioni U20 All’interno del calendario degli eventi di “Mantova città europea dello sport 2019” gli azzurrini sono scesi in campo allo Stadio Martelli di Mantova nel secondo turno del Sei Nazioni Under 20. Dopo aver battuto la Scozia a Netherdale 9 giorni fa, il XV di coach Roselli –coadiuvato dal mantovano Moretti- ha ...

Sei Nazioni femminile 2019 - Inghilterra-Francia 41-26. Incontro dominato dalle britanniche - torneo già in tasca : Il Sei Nazioni femminile 2019 ha già un padrone: l’Inghilterra domina lo scontro diretto contro la Francia per 41-26, portando a casa 5 punti, e, pur concedendo il bonus offensivo alle transalpine, mette una serissima ipoteca sulla conquista finale del torneo, che ormai dovrebbe essere soltanto una formalità dato il gap con le altre formazioni. Le inglesi sono prime a 10 punti, l’Italia è seconda a quota 7, con una lunghezza di ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Inghilterra ipoteca già il torneo : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Venerdì 1 febbraio 18:00 ...

LIVE Inghilterra-Francia 0-0 - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : britannici a caccia della prima piazza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima partita della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2019: a Twickenham va in scena l’esordio casalingo dell’Inghilterra, alle 16 il XV della Rosa ospita la Francia dell’ex ct tricolore Brunel. Sfida fondamentale quella odierna per delineare la situazione in chiave classifica del Torneo: i britannici sono i grandissimi favoriti per il successo finale dopo lo ...

Altri sport; Rugby : al Sei Nazioni Italia di nuovo sconfitta : A guardare i numeri c’é poco da stare allegri: contro il Galles è arrivata la diciannovesima sconfitta consecutiva nel Sei Nazioni per gli Azzurri.Che dire? A guardare i numeri c’é poco da stare allegri: diciannovesima sconfitta consecutiva nel Sei Nazioni per gli Azzurri e sei anni senza vittorie all’Olimpico di Roma.Il Galles visto ieri nella capitale non era certo una squadra formata da prime scelte: ben dieci i giovani ...

Rugby – Sei Nazioni - l’Italrugby pensa già all’Irlanda dopo il ko contro il Galles : Le parole di alcuni degli azzurri dopo il match dei Sei Nazioni 2019 contro il Galles: le parole di Dean Budd e Abraham Steyn Termina il raduno dell’ItalRugby a Roma. Gli Azzurri, dopo il secondo incontro nel Guinness Six Nations contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma nella giornata di ieri, nella mattinata odierna faranno ritorno ai propri club di appartenenza. “Non mancava di certo la voglia – ha dichiarato Dean Budd, seconda ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : la Nazionale italiana pareggia a Lecce contro il Galles : Women’s Six Nations: a Lecce l’Italia impatta 3-3 con il Galles Nella seconda giornata del Guinness 6 Nazioni 2019 davanti a 1493 spettatori presenti allo Stadio Via del Mare di Lecce, l’Italia e Galles pareggiano 3a 3. Si celebrano i 50 caps della italiana Bettoni e Gallese Snowsill che calcano per prime il manto del via del Mare.La fisicitá del Galles mette in difficoltá non poco la formazione italiana che risponde ...

Sei Nazioni 2019 : passi in avanti per l’Italia con il Galles. Resta però il gap con le potenze europee : Non è bastata neppure una pRestazione di cuore ieri all’Italia contro il Galles per evitare la seconda sconfitta nel Sei Nazioni di rugby: la compagine britannica è passata all’Olimpico vincendo per 15-26. Per gli azzurri dunque neppure il bonus difensivo in una partita nella quale per primi hanno trovato la meta. Gli azzurri sono stati troppo fallosi, ma quando si lascia tanto possesso dell’ovale agli avversari, per quanti ...

Inghilterra-Francia - Sei Nazioni Rugby 2019 (10 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Sarà la sfida tra Inghilterra e Francia, in programma domenica 10 febbraio a chiudere la seconda giornata dell’edizione 2019 del Sei Nazioni di Rugby: la gara si giocherà a Londra con inizio alle ore 16.00. I padroni di casa arrivano dalla roboante vittoria in Irlanda, gli ospiti dalla pesante sconfitta interna col Galles: le due formazioni sono pronte a sfidarsi a Twickenham. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...