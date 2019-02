ilnapolista

: La Bari vince e si riporta a più 12 sulla Turris - SSCNapoliNews : La Bari vince e si riporta a più 12 sulla Turris - TgrRaiPuglia : #Calcio Il #Bari vince al San Nicola col #Marsala 3 a 1 - TGR Puglia - bercellino47 : @TUTTOJUVE_COM Prendersela sempre con la Juve vi fa perdere di vista il vero problema della squadra che e' De Laur… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Promozione ormai sicura Dopo la vittoria nello scontro diretto, laperde 5-2 a Messina mentre la squadra di Cornacchini – e di De Laurentiis – batte 3-1 il Marsala e sia più dodici in classifica. I campani hanno una partita da recuperare ma a questo punto è davvero arduo che il, pardon la, possa perdere il campionato. Per i pugliesi doppietta di Brienza e gol di Simeri all’ultimo secondo. Il Marsala era andato in vantaggio.L'articolo Lae sia più 12ilNapolista.