GdC Cronaca Minacce e spari a pizzerie di Reggio Emilia | fermati 3 uomini

GdC Cronaca/ Cane muore legato a catena - carabinieri denunciano il proprietario : Un uomo di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto, con l'accusa di maltrattamenti di animali. I militari della stazione CC forestale Crotone, in seguito ad una segnalazione, ...

GdC Cronaca/ Lavoro nero : sospesa attività di un'azienda boschiva nel Vibonese : VIBO VALENTIA. I carabinieri della Stazione di Fabrizia unitamente ai militari dell'Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia , NIL, , hanno operato un controllo nei confronti in un'azienda ...

GdC Cronaca/ Catanzaro : ferisce due poliziotti - arrestato extracomunitario : Catanzaro . Due poliziotti sono rimasti feriti nel centro di Catanzaro in una colluttazione con un extracomunitario , che è stato poi arrestato per resistenza, violenza, lesioni ed oltraggio a pubblico ...

GdC Cronaca/ Maltempo : fiume in piena - famiglia evacuata nel Reggino : Piogge a sprazzi, vento forte che ha provocato la caduta di alcuni alberi, ma al momento non si segnalano disagi particolari sulla fascia ionica calabrese, dal Crotonese al Reggino, dove per oggi è ...