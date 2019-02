Di Battista : 'Francia chieda scusa per intervento in Libia'. E attacca Napolitano : 'Fu vile' : 'La Francia chieda scusa per l'intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Ha deposto un dittatore e Napolitano si é piegato in modo vile. ...

Libia - Di Battista sull’intervento del 2011 : “Napolitano si piegò alla Francia in modo vile - Mattarella non lo avrebbe fatto” : Dall’incontro con i gilet gialli al Franco Cfa, dai migranti all’Europa, fino all’intervento in Libia nel 2011 per cui la Francia dovrebbe chiedere scusa. Alessandro Di Battista, ospite a Mezz’ora in Più su Rai Tre, torna ad attaccare Parigi a qualche giorno di distanza dalla decisione di richiamare l’ambasciatore a Roma. Una mossa, sostiene l’ex deputato M5s, che “non c’entra nulla l’incontro con ...

Francia ritira ambasciatore dall’Italia - Di Maio polemizza e Di Battista lancia una provocazione nuova : Italia-Francia sembra crisi diplomatica, la Francia ha deciso di ritirare il proprio ambasciatore in Italia, secca la replica di Di Maio e Di Battista che continua la provocazione Luigi Di Maio – che con i suoi incontri con i gilet gialli ha fatto precipitare la crisi con Parigi – attacca ancora Macron. “Il popolo francese è nostro amico e nostro alleato. Il Presidente Macron si è più volte scagliato contro il governo italiano ...

Di Maio e Di Battista in Francia dai gilet gialli : A quanto apprende l'AdnKronos è in corso, in Francia, in una località a sud di Parigi , un incontro tra Luigi Di Maio , Alessandro Di Battista e una delegazione del movimento francese dei gilet gialli ...

Di Maio e Di Battista in Francia. Possibile incontro con alcuni esponenti dei gilet gialli : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono in spedizione in Francia. E’ Possibile che nelle prossime ore ci sia un incontro tra i due esponenti M5s con alcuni rappresentanti dei gilet gialli. Al momento lo staff, contattato da ilfattoquotidiano.it, non ha dato altre informazioni: il viaggio è stato confermato, ma non stati forniti altri dettagli. Questa mattina il vicepremier M5s non ha partecipato al consiglio dei ministri che ha ...

La dichiarazione shock di Di Battista sulla Libia : “E’ un inferno oggi per colpa della Francia” : Alessandro Di Battista spiega il motivo per cui oggi, in Libia si vive male. La gestione Gheddafi era migliore di quella di oggi “Guardate la Libia oggi. Nessuno sostiene che fosse un paradiso sotto Gheddafi, ma non era l’inferno che è adesso, un inferno creato ad hoc dai francesi”. Così Alessandro Di Battista su Fb. “oggi, a distanza di anni da quella guerra infame – sostiene l’ex deputato M5S – tutti ...

DIETRO LE QUINTE/ Lo scontro Italia-Francia apre le porte del Governo a Di Battista : Lo scontro diplomatico tra Italia e Francia agita Moavero, che potrebbe anche decidere di fare un passo inDIETRO, lasciando il posto a qualcun altro

Crozza su Di Battista : 'Dichiara guerra alla Francia e poi va in India : questo Paese non è un albergo!' : 'Dichiara guerra alla Francia e poi dice 'Basta! Vado in India'. Oh Ciccio! questo Paese non è un albergo, 5 Stelle siete voi, non l'Italia'. Maurizio Crozza, nella sua copertina a Che fuori che tempo ...