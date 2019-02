Scuola | Di Maio | Bussetti ha detto una fesseria | chieda scusa

Scuola - Di Maio : "Il ministro Bussetti ha detto una fesseria - chieda scusa" : "Se un ministro dice una fesseria sulla Scuola , chiede scusa. Punto". Lo scrive Luigi Di Maio dopo le parole del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , sulle scuole del Sud. Venire in una delle aree più in difficoltà d'Italia a dire - usando il 'voi' - che per ridurre il gap nelle scuole del sud 'vi dovete impegnare di più' farebbe girare le scatole anche ad un asceta. Figurarsi gli insegnanti!", scrive il vicepremier e ministro dello ...

Luigi Di Maio su Buona Scuola - classi pollaio e nuove assunzioni : le parole del vicepremier : In una lettera inviata a molti quotidiani del Centro e Sud Italia, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto fare il punto della situazione dopo l’approvazione del Reddito di Cittadinanza, che entrerà in vigore a partire da aprile. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha toccato anche il tema della Scuola . Di Maio : “Smantelleremo la Buona Scuola a partire dalle classi pollaio ” Nel dettaglio, Di Maio ha rimarcato ...

Le menzogne di Di Maio e di tanti altri sulla Scuola - sul Sud e sugli ultimi. Un tema per la sinistra : "Ieri sera nella Legge di Bilancio è stato finanziato il tempo pieno in tutte le scuole elementari, è una promessa mantenuta. Tutti coloro che vorranno potranno aderire al tempo pieno che ci sarà in tutte le scuole elementari e che ci consentirà l'assunzione di 2mila nuovi insegnanti e in parte il rientro dei cosiddetti 'deportati della Buona Scuola' che erano stati sparati con un algoritmo in tutta Italia, spesso ...