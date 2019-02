Inter | Nainggolan il migliore | D' Ambrosio in sofferenza

Parma-Inter - ore 20 - 30 La diretta Spalletti a caccia della vittoria scaccia crisi : c'è Nainggolan : Il Parma, reduce dallo spettacolare pareggio per 3-3 sul campo della Juventus nello scorso turno di campionato, ospita questa sera al Tardini l'Inter, in piena crisi dopo la sconfitta interna col ...

Nuovo caso all’Inter - Corona attacca Brozovic : dura reazione di Nainggolan : Sono ore caldissime in casa Inter, la squadra non sta attraversando un buon momento ed adesso rischia di essere risucchiato fuori dalla zona Champions League, fondamentale la gara di campionato contro il Parma. Nel frattempo la dirigenza deve fare i conti con qualche caso di troppo, l’ultimo riguarda il centrocampista Brozovic. Il croato era stato accusato da Fabrizio Corona di essere andato a divertirsi in un locale milanese dopo la ...

Inter - Nainggolan va all'attacco di Corona per difendere Brozovic : TORINO - Battibecco social tra Radja Nainggolan e Fabrizio Corona . Il tema del contendere è Brozovic che è stato immortalato in un locale dopo la sconfitta di San Siro contro il Bologna. Il ...

Probabili formazioni / Parma Inter - diretta tv : spazio per Nainggolan dal primo minuto? - Serie A - : Probabili formazioni Parma Inter: diretta tv, le notizie su moduli e titolari alla vigilia dalla partita di Serie A, decisiva per Spalletti?

Inter - patto Spalletti-Nainggolan per ritrovare il vero 'Ninja' : avrebbe già perso 4 chili : Radja Nainggolan e l'Inter: un amore finora mai sbocciato del tutto. Salutato la scorsa estate come uno dei grandi colpi del calciomercato nerazzurro, in realtà in questi mesi il centrocampista belga non è mai riuscito ad imporsi come una delle colonne portanti della squadra milanese. I motivi del fallimento non sarebbero legati esclusivamente ai soli due goal realizzati in campionato o ai vari problemi fisici accusati fin qui dal trentenne di ...

Radja Nainggolan ora è finalmente pronto a riprendersi l’Inter : Radja Nainggolan sta facendo di tutto per non avere rimpianti e per riprendersi la sua Inter.Contro il Bologna, all’andata, era arrivato il primo gol in maglia Inter. Contro il Bologna, nella disgraziata sconfitta di domenica sera a San Siro, il belga ha mostrato i primi, timidissimi segnali di risveglio.Maglia da titolare e 68 minuti in campo, il top dalla trasferta in casa Chievo del 22 dicembre. Con qualche contrasto vinto in più, qualche ...

Inter - Marani : 'Manca abitudine a vincere e leadership. Nainggolan? Manda messaggi negativi alla squadra' : Per l'Inter è senza dubbio un momento difficile, dal punto di vista fisico e psicologico: stanno venendo a galla i limiti della squadra. E' come se emergesse e diventasse visibile la difficoltà ...

Diretta/ Inter Bologna - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : Skorupski salva su Nainggolan : Diretta Inter Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A a San Siro per la 22giornata.

Inter - Marotta difende Spalletti : “un allenatore 3° in classifica non è in discussione. Nainggolan e Perisic? Dico che…” : L’a.d. dell’Inter, Beppe Marotta, difende Luciano Spalletti nelle dichiarazioni precedendi alla partita con il Bologna: allontanata l’ipotesi esonero Mancato il passaggio dei gironi in Champions League, eliminata dalla Lazio in Coppa Italia, l’Inter ha visto già due obiettivi della sua stagione sfumati a metà anno. Nerazzurri che, Europa League a parte, hanno come unico obiettivo quello di finire nelle prime quattro ...

Inter-Bologna live dalle 18 : Spalletti si affida a Nainggolan : Inter e Bologna scendono in campo alle ore 18 della domenica in un match di fondamentale importanza per entrambe le formazioni, che non stanno di certo vivendo un brillante momento di forma. I...

Inter - le pagelle dopo il k.o. con la Lazio : Nainggolan è da 4 - 5 : A causa di un problema tecnico, la pagella del Ninja non era stata riportata sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: oltre al voto e al giudizio del belga, di seguito potete leggere tutte le ...

Inter fuori dalla Coppa Italia - tifosi spietati con Nainggolan : "Aveva il tavolo in discoteca" : Radja Nainggolan è senza dubbio la più grande delusione del mercato estivo. L'Inter ha fatto di tutto per strapparlo alla Roma, ha speso oltre 20 milioni di euro ed ha 'sacrificato' i cartellini di ...

Inter - Nainggolan sempre più in crisi : le statistiche del Ninja sono impietose : Mani sul viso, sguardo basso e una lenta camminata a raggiungere i compagni, anch'essi visibilmente delusi in volto. È l'immagine che simboleggia perfettamente il quarto di finale tra Inter e Lazio e ...

Inter - Spalletti paga l'errore Nainggolan e il fantasma di Conte : Certamente ha influito il mercato con le tensioni che si è portato dietro a partire dal caso Perisic . il tecnico non ha nascosto che avrebbe gradito una gestione differente a livello comunicativo da ...