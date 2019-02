Abusa sessualmente di una cameriera nel giorno delle sue nozze | portato via in manette

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 febbraio 2019) E’ comparso ieri in aula, a tre mesi dall’accaduto. Matthew Aimers, 31 anni, ha cercato dire di una giovanenelsue. Come riportano i tabloid e i siti britannici, il fatto è accaduto al Northampton Valley Country Club di Philadelphia. L’uomo ha prima cercato di convincere la ragazza, minorenne, ad avere un rapporto sessuale e quando lei ha rifiutato, hato di lei. Non solo, Aimers ha poi scatenato una rissa tra gli invitati e offeso i poliziotti che sono arrivati al ricevimento e che l’hannovia, in. Stando a quanto ridal Philadelphia Inquirer, l’avvocato dell’uomo, Louis Busico, afferma che “Aimers si dichiara innocente”. Il processo ha avuto inizio lo scorso mercoledì.L'articolodi unanelsuevia in...