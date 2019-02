﻿Fiorentina-Napoli | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale

termometropolitico

(Di sabato 9 febbraio 2019) Fiorentina-inLa partita tra Fiorentina e, valida per la 23a giornata di Serie A, si terrà Sabato 9 Febbraio alle ore 18:00. Trasferta delall’Artemio Franchi di Firenze, sarà indubbiamente una delle partite migliori di questo turno.La squadra toscana occupa attualmente la nona posizione in classifica, a quota 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte). I partenopei invece sono secondi a quota 51 punti (16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).Il miglior marcatore dei viola è Marco Benassi, il quale ha realizzato 7 gol in 19 presenze. Mentre l’attaccante polacco Arkadiusz Milik è il giocatore più prolifico dei partenopei, con 12 reti realizzate in 13 partite giocate.Il match d’andata terminò 1-0 per ilgrazie al gol decisivo di Insigne che condannò alla ...