Unipol cede Banca a Bper per 220 milioni

Gruppo Unipol cede a Bper Unipol Banca per 220 milioni : Roma, 8 feb., askanews, - Il Gruppo Unipol ha annunciato la cessione a Bper Banca dell'intera partecipazione detenuta in Unipol Banca , per un ammontare di 220 milioni di euro. L'operazione, ampiamente ...

Unipol cede la banca a Bper Operazione da 220 milioni : Il gruppo Unipol ha ceduto a Bper l'intera partecipazione in Unipol banca per un corrispettivo di 220 milioni di euro da pagarsi interamente in denaro. Contestualmente, si legge in una nota del gruppo ...