Sanremo | via alla quarta serata tra cantanti | attori e ballerini

Sanremo 2019 diretta : al via la serata dei duetti. Baglioni : «Stasera 56 artisti sul palco» : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...

Sanremo 2019 - le pagelle di Silvia Truzzi : Baglioni “cazzia” Bisio (che è la vera nota dolente del Festival) : Claudio Baglioni E’ stanco, triste, sembra già esausto. Si parla di un’edizione ter, ma sono chiacchiere. Gli ascolti vanno bene, ma il prezzo di questa edizione in cui dietro le quinte c’è “un clima orrendo” forse è troppo alto. Al mattino, durante il punto stampa, porta i fiori alla direttrice di RaiUno Teresa De Santis: lo fa tutti i giorni, è un rito finto come una banconota del monopoli e si vede benissimo. Ogni tanto, al di là delle ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Sono in ottima condizione. Lottare con Viviani alla Sanremo? Dovrò anticiparlo” : Matteo Trentin ha iniziato al meglio la stagione ed è andato subito a segno nella seconda tappa della Vuelta Valenciana, imponendosi in volata. Il campione europeo ha fatto valere le sue doti sul traguardo di Alicante, impostando in modo perfetto lo sprint finale e battendo il francese Nacer Bouhanni. Il ciclista nostrano, che può vantare anche due Parigi-Tours e tappe a Giro,Tour e Vuelta, racconta le sue sensazioni, intervistato da La Gazzetta ...

Sanremo - al via la terza serata : Per l'avvio della terza serata del festival di Sanremo Claudio Baglioni sceglie Viva l'Inghilterra, brano dall'album "Gira che ti rigira amore bello" del 1973, che il direttore artistico esegue da solo, immerso in una spettacolare coreografia di ballerini in kilt, con cui il direttore artistico accenna dei passi di ballo. Prima di essere raggiunto dai due co-conduttori, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, che Baglioni ribattezza 'The Queen e The ...

Sanremo 2019 - la Hunziker sul palco con un abito “doppio” : via la gonna - il cambio è sorprendente : Dopo una gag abbastanza telefonata, fa il suo ingresso all’Ariston Michelle Hunziker, con un abito splendido. Stile molto diverso da quello scelto da Virginia Raffaele. Michelle “luccica”: gonna ampia, paillettes, capelli raccolti. A un tratto toglie la grande gonna e resta in pantalone (“mossa” fatta anche l’anno scorso). Principessa Michelle. L'articolo Sanremo 2019, la Hunziker sul palco con un abito ...

Sanremo - al via la seconda serata : dodici i cantanti in gara : Parte la seconda serata del Festival di Sanremo. Si apre con Claudio Baglioni, al suo fianco Bisio e Virginia Raffaele. Dopo una prima serata dagli ascolti deludenti, il trio cerca il riscatto. Lo show inizia con il conduttore che canta "Noi no", sempre con l'accompagnamento dei ballerini del tour 'Al centro".dodici i big in gara questa sera. Questo l'ordine di uscita dei cantanti: Achille Lauro, Einar, Il Volo, Arisa, Nek, Daniele Silvestri, Ex ...

Sanremo 2019 - al via la seconda serata del Festival : La seconda puntata del Festival di Sanremo 2019 si apre con un elegantissimo Claudio Baglioni che intona la sua Noi No. Abito nero Ermanno Scervino con revers sberluccicanti, circondato da un corpo di ballo “incappucciato” con rose bianche tra le mani, il conduttore della kermesse è stato raggiunto da una Virginia Raffaele in abito lungo nero Schiaparelli con piccolo strascico (e con un doppio cuore sullo scollo), e da un Claudio ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Silvia Truzzi : Claudio Baglioni “sfida” la pazienza dei telespettatori : Claudio Baglioni Il dirottatore artistico parte con il suo artista preferito, che è naturalmente Claudio Baglioni. Non era facile, perché l’anno scorso ha dato fondo a praticamente tutto il suo repertorio: comincia con “Via” insieme ai suoi due copiloti e una spettacolare coreografia di ballerini. E’ meno ingessato dell’anno scorso, anche se con questo bis si gioca molto. La scelta di 24 canzoni in gara è coraggiosa perché oltre ai classici ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Giuseppe Candela : Raffaele deludente (ma da rivedere) - Bisio butti via il copione. Serata deludente : Il Festival delle polemiche ha finalmente preso il via, deludendo però al debutto. Il trio di conduttori, problemi tecnici, l’overdose di cantanti in gara, gli ospiti e molto altro. Le nostre pagelle televisive della prima Serata di Sanremo 2019: CLAUDIO BAGLIONI VOTO 6+ Il cantante romano questa volta sembra ancora più emozionato, quasi provato dalle numerose polemiche dei giorni scorsi. Quello del conduttore non è il suo ruolo, ...

Sanremo : esordio di Baglioni con 'Via' e la gaffe della Raffaele sui Casamonica : È iniziato il Festival di Sanremo bis di Claudio Baglioni che ha visto catapultati sul palco una timida Virginia Raffaele e un pungente Claudio Bisio. I tre arrivano da un anomalo trampolino al centro del palco accompagnati da uno storico pezzo di Baglioni ‘Via’. Il tutto animato dai ballerini ‘Kataklò’ che si muovono su tutto il palco eseguendo un’originale coreografia. Inizia così un nuovo debutto del ‘dirottatore’ artistico grazie al quale il ...

Sanremo - via al Baglioni-bis : il bilancio della serata inaugurale : Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Ansa Il Baglioni-bis doveva essere il Festival dell'armonia ma, almeno nella serata inaugurale, non tutte le note hanno trovato lo spartito giusto. ...