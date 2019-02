Pensionata uccisa a colpi di chiave inglese | l' indagato confessa | L' ho fatto per 3

Pensionata uccisa a colpi di chiave inglese - l'operaio indagato confessa : "L'ho fatto per 3 euro che ho speso per una birra" : Daniele Ermanno Bianco, 40 anni, operaio di Barge, ha confessa to il delitto di Anna Piccato, la Pensionata settantenne trovata morta la mattina del 23 gennaio a Barge, nel Cuneese, il volto ...

Barge - Pensionata uccisa a colpi di arma contundente : il suo corpo ritrovato nei giardini : Un delitto al momento inspiegabile sta turbando in queste ore la quotidiana routine di Barge, un tranquillo paesino alle pendici del Monviso, in provincia di Cuneo. Anche perché al momento non è chiaro il movente dell’omicidio, né tantomeno si conoscono l’arma utilizzata, il luogo in cui è precisamente avvenuto e naturalmente l'identità dell’assassino. Per molte ore è rimasto ignoto anche il nome della vittima, notata mercoledì mattina da alcuni ...