Diportatevi con noi

gqitalia

(Di venerdì 8 febbraio 2019) A 5 anni ero inseparabile dal mio mangianastri. Ascoltavo a ripetizione le storie di Emilio Salgari editate sulle cassette della Signal. Le mie preferite: Le tigri di Mompracem e I misteri della giungla nera. Per accentuare l’effetto scenico me ne stavo chiuso in uno sgabuzzino buio, dove le parole assumevano solennità. E volevo essere Yanez de Gomera. Per tanti motivi, ma soprattutto perché a un certo punto un ufficiale inglese gli chiedeva: «È in viaggio per affari o per diporto?». «Diporto». Bella parola. Come sarà scritta? Cosa vorrà dire? Andai da mio nonno, che non vedeva l’ora di estrarre il dizionario enciclopedico Treccani, per capirne il significato. Dal francese se déporter, un modo di svagarsi, viaggiare per sport. Yanez = eroe. Mio figlio Pietro, 7 anni, è fan del cartone Lo straordinario mondo di Gumball: protagonisti il gatto Gumball e il pesce Darwin. Sarcasmo ...