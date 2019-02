Mustier mette le basi per l' M&A UniCredit batte SocGen sul tempo

affaritaliani

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Forte di risultati superiori alle attese Jean-Pierreinizia are in cantiere il prossimo piano industriale, rinnovando e riorganizzando la squadra delle prime linee di management. Il Ceo didisporrà così di tutte le leve con cui poter pilotare eventualmente un'integrazione a livello europeo che però non avverrà prima del 2020. Quest'anno il gruppo crescerà solo per via organica e proseguirà nel suo rafforzamento patrimoniale e reddituale, così da poter recitare il ruolo di cacciatore e non di preda quando sarà il mometo. Altri, come Societe Generale, sono usciti dalla crisi più lentamente e sono ancora alle prese con la ridefinizione del perimetro strategico e il recupero di redditività, un vantaggio per il gruppo italiano e i suoi vertici che potrebbe rivelarsi fondamentale in futuro ...