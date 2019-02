Empoli | Caputo | ' Volevo smettere dopo la squalifica Gioco grazie a mia moglie'

Empoli - Caputo : "Voglio la salvezza. Non penso alla Nazionale. Il mio idolo? Del Piero' : L'attaccante dell'Empoli, Francesco Caputo , ha parlato ai microfoni di Sky tracciando un primo bilancio della sua stagione e del cammino della squadra. Tanti gli argomenti affrontati, a partire dalla ...

Serie A Empoli - Caputo : «Obbiettivo doppia cifra raggiunto» : Empoli - " Ora che ho raggiunto la doppia cifra mi godo questa piccola soddisfazione personale ". Queste le parole di Francesco Caputo , bomber dell' Empoli , ai microfoni di Sky Sport: " Era il mio obbiettivo. Quale gol per è stato il più importante? Quello alla Juventus , anche se lo è ogni rete. Classifica? Non ci fa paura, avremmo meritato qualche punto in più ma non è ...

Empoli-Chievo 2-2 : Caputo segna una doppietta e rimonta i veneti : EMPOLI - Bum-bum Caputo e l'Empoli tira un enorme sospiro di sollievo. I toscani pareggiano 2-2 contro il Chievo rimontando il doppio svantaggio grazie alla doppietta del proprio bomber, che arriva ...

Il Chievo si illude nel 1° tempo - il pareggio finale è amaro : Caputo giustiziere - l'Empoli resta fuori dalle zone calde : Le reti di Giaccherini e Stepinski illudono il Chievo nel primo tempo, i gol di Caputo ristabiliscono la parità: un punto amaro per i gialloblu ma che invece serve all'Empoli per restare fuori dalla ...

Serie A - Empoli-Chievo 2-2 : la doppietta di Caputo riacciuffa la squadra di Di Carlo : ... Vignato, Piazon, Burruchaga, Pucciarelli, Meggiorini Arbitro : Di Bello Marcatori : 31' Giaccherini, 46' Stepinski, 47' Caputo, 7' st Caputo Ammoniti : 25' Jaroszynski, 47' st Barba LA CRONACA DEL ...

Empoli-Chievo 2-2 - Caputo riprende i clivensi : Empoli-Chievo 2-2,rivivi la diretta Serie A: risultati e classifica La cronaca. Giaccherini e Stepinski portano avanti il Chievo e Caputo tiene in vita l' Empoli , questo il riassunto dei primi ...

Caputo salva l'Empoli : Al Castellani si conclude con un pareggio lo scontro salvezza tra Empoli e Chievo. Al 31esimo gli ospiti sbloccano la partita grazie alla rete di Emanuele Giaccherini, poi due gol nel recupero: prima ...

Il Chievo scappa - Caputo lo riprende : l’Empoli si salva grazie al suo bomber [FOTO] : 1/11 Marco Bucco/LaPresse ...

VIDEO Empoli-Chievo 2-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Fantastica doppietta di Caputo : Empoli e Chievo hanno pareggiato per 2-2 nell’anticipo della 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I gialloblù sono passati in vantaggio al 31′ con Emanuele Giaccherini: disimpegno sbagliato sulla trequarti da parte dell’Empoli, Djordjevic intercetta il pallone e passa all’attaccante che tira una cannonata dal limite. Gli ospiti trovano il raddoppio nel primo minuto di recupero con Mariusz Stepinski che concretizza ...

Diretta Empoli Genoa/ Risultato live 0-1 - info streaming : Romulo e Caputo vicini al gol : Diretta Empoli Genoa streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie A, posticipo per la 21giornata.

Empoli - Caputo : 'Non una settimana facile dopo la sconfitta nel derby' : Francesco Caputo , attaccante dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Sampdoria: 'Sicuramente dopo aver perso il derby non è stata una settimana facile, il risultato era troppo eccessivo. Ci siamo allenati bene per vincere queste partite ...

Empolimania : Caputo-La Gumina - ecco la coppia per i gol salvezza! : ... o forse sì?,: arriverà un momento di calo, un periodo di digiuno che capita anche ai migliori del mondo. ecco perché è fondamentale per l'Empoli aver rigenerato La Gumina , già a segno due volte ...

Empoli - Iachini : “Abbiamo ampi margini di miglioramento. Caputo? Da Nazionale” : Con la concretezza che lo contraddistingue, Beppe Iachini è stato capace di dare una scossa alla stagione dell’Empoli, che fino al suo arrivo raccoglieva molti applausi per il gioco ma pochissimi punti. A Radio Anch’io sport, il tecnico ascolano si è detto felice di aver trovato “ragazzi con una grande disponibilità. Settimana dopo settimana la squadra è cresciuta e ha ancora margini perché ci sono tanti giovani. È vero ...