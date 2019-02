Arisa dimentica le parole della canzone a Sanremo | “Ecco cosa mi è successo”

Sanremo - gaffe di Arisa : dimentica il testo durante l'esibizione e si innervosisce : Ieri, mercoledì 6 febbraio, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo . Nel corso dello show, si sono esibiti i primi 12 dei 24 concorrenti in gara. L'ordine adoperato è stato quello alfabetico. Tra questi, c'è stata anche Arisa , la quale si è resa protagonista di una gaffe sul palco di Sanremo . La cantante, infatti, ha dimentica to il testo della sua canzone e si è innervosita facendo un irritato giro su se stessa. Il pubblico, ...

Sanremo 2019 - l'adorazione del pubblico per Arisa : "Dimentica le parole - ma asfalta tutti col suo inno gioioso : è da Eurofestival" : Sul palco Festival di Sanremo 2019, in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai 1, è tornata anche Arisa che ha portato in gara la canzone dal titolo "Mi sento bene" (di M. Buzzanca, L. Vizzini, R. Pippa, A. Flora). Un gradito ritorno per il pubblico sanremese, che aveva visto esordire la cantante all'Ariston nel 2009, come vincitrice nella categoria Nuove proposte con il brano "Sincerità".Negli anni, Arisa è tornata a Sanremo molte ...