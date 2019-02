Omicidio nel Vibonese | forse una vendetta per pedofilia

Vibo Valentia - svolta nell'Omicidio Fiorillo - l'uomo sarebbe stato ucciso per vendetta : Potrebbe essere la vendetta il movente dell’omicidio di Francesco Fiorillo, ucciso durante un agguato a Vibo Valentia il 15 dicembre 2015 nei pressi della sua abitazione. Secondo l'Ansa il 45enne sarebbe stato ucciso per tendenze pedofile. L’ ipotesi è stata formulata dal Commissariato di Vibo Valentia e dalla Sco che durante la mattinata odierna hanno tratto in arresto altri due elementi correlati all'omicidio in questione. Nel marzo scorso, ...

Catania - Omicidio a San Leone : uomo uccide il padre e prova a gettarlo nel cassonetto : Tragedia ieri a San Leone. Il corpo di un signore di 80 anni, a cui è stata tolta la vita con un corpo contundente, è stato trovato in via Sardegna 15, a Catania. Anche se la vittima è stata trovata in quel luogo, dai primi accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che potrebbe essere stata posizionata in quella via in un secondo momento, con la probabile motivazione di depistare le indagini della polizia. Sull'Omicidio la procura ha aperto ...

Coppia di anziani e figlia trovati morti in casa nel Vicentino : ipotesi Omicidio-suicidio : Una Coppia di anziani coniugi, l'85enne Lino Marzaro e la 83enne Ubaldina Mantovani, e la figlia Silvia , 43 anni, sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, ad Asiago , nel Vicentino.

Omicidio Stadio Flaminio - degrado nell'impianto sportivo. Malagò - Coni - : «Diventi casa del rugby» : 3 febbraio 2018. Stadio Flaminio. Nella mattinata è stato rinvenuto un cadavere. Si tratta del clochard cingalese 68enne Sulin Wickmasingha, detto «Charlie». Dai primi accertamenti l'uomo risulterà ...

In Cile sei persone sono state condannate per l’Omicidio dell’ex presidente Frei Montalva - nel 1982 : In Cile sei persone sono state condannate per l’omicidio dell’ex presidente Frei Montalva, nel 1982. Quando fu ucciso, Montalva – che era stato presidente dal 1964 al 1970, quando fu eletto Salvador Allende – stava diventando il principale oppositore politico del dittatore Augusto

Omicidio Raciti - il Palermo lo ricorda nel 12esimo anniversario degli scontri a Catania : 12 anni dopo l'Omicidio dell'Ispettore capo della Polizia Filippo Raciti , morto durante gli scontri allo Stadio Massimino nel giorno del derby Catania-Palermo , la società rosanero ha voluto ...

Omicidio Duccio Dini : tre rom sconteranno la pena nelle case popolari : Omicidio volontario. Questo il pesante capo di imputazione col quale un gruppo di rom, complici della morte del giovane Duccio Dini, furono rinchiusi nel carcere fiorentino di Sollicciano. La permanenza nelle patrie galere è però durata assai poco.Nel giro di due mesi dal tragico evento infatti, suscitò grande clamore la decisione di scarcerare uno degli imputati. Il 27enne macedone poté così godersi il Ferragosto ai domiciliatri con la ...

“Omicidio a corte. Musica e morte nella vita di Carlo Gesualdo” e “Schuberts Winterreise” : “Omicidio a corte. Musica e morte nella vita di Carlo Gesualdo”. Titola così la pièce-concerto di sabato 2 febbraio, ore

Omicidio Vannini - Trenta : “No reintegro di Ciontoli nelle forze armate”. Bonafede : “Frase giudice inaccettabile - verifiche” : Da una parte la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, che annuncia il suo impegno affinché “al signor Ciontoli non sia concesso il reintegro in Forza Armata”. Dall’altra il Guardasigilli Alfonso Bonafede, “indignato” per la frase detta dal magistrato durante la lettura del dispositivo della sentenza: “Ritengo sia inaccettabile, ho già attivato gli uffici affinché vengano fatte tutte le verifiche e gli ...

Omicidio Vannini - Trenta : “No al reintegro di Ciontoli nelle forze armate” : “Non posso entrare nei meriti della sentenza giudiziaria, poiché esula dalle mie competenze e prerogative, ma una cosa la posso fare: il mio impegno, il mio massimo impegno, fin quando sarò io a guidare il Ministero della Difesa, affinché al signor Ciontoli non sia concesso il reintegro in Forza Armata. Ho già in questo senso dato disposizioni alle competenti articolazioni della Difesa”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro ...

Svolta nell’Omicidio di Anna Piccato - fermato un 40enne : “Forse una rapina finita male” : Svolta nell'omicidio di Anna Piccato, la 70enne di Barge trovata cadavere nei pressi della chiesa di San Rocco riversa in una pozza di sangue e con addosso vestiti stracciati: è stato fermato un pregiudicato italiano di 40 anni che avrebbe ucciso la donna al culmine di una rapina finita male. Continuano le indagini degli inquirenti.Continua a leggere

Omicidio Belardinelli - sei auto nel mirino : in campo la biologa del caso Gambirasio : Sarà la specialista del caso Yara Gambirasio a svolgere un ruolo decisivo nel corso dell'inchiesta sull'Omicidio del tifoso Daniele Belardinelli, prima del match di Santo Stefano Inter-Napoli. Martedì ...

Svolta nel caso dell’italiano ucciso a Berlino : un arresto per l’Omicidio di Stefan Unterweger : È stato arrestato in Germania il presunto assassino di Stefan Unterweger, trentaquattrenne italiano trovato con varie ferite da taglio in un parco a Berlino nel maggio del 2017. La Svolta nell’inchiesta sarebbe arrivata durante indagini in corso per un altro omicidio avvenuto nella capitale tedesca.Continua a leggere

"Sesso se mi dai una mano ad attirarla qui". La proposta di Chiara a un amico per aiutarla nell'Omicidio di Stefania : Per il gip, Chiara Alessandri aveva premeditato tutto da tempo. Da inzio gennaio progettava di uccidere Stefania Crotti, moglie dell'ex amante, trovata carbonizzata tra le viti di Erbusco, nel Bresciano. Chiara ha ammesso di essere lei l'assassina, ma sostiene si sia trattata di un'azione involontaria giunta al termine di una lite e nega di aver poi bruciato il corpo. Gli inquirenti non le credono anche perché in un'altra auto a sua ...