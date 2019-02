Ferrari Dino 246GT | splendido esemplare Azzurro Dino in vendita all’asta FOTO

Dino Zoff : "Nel 2019 vedo più Juventus che Ferrari " : "Più facile che Allegri vinca la Champions piuttosto che la Rossa conquisti il mondiale. Non vedo in Europa squadre come la Mercedes. A 77 anni gioco ancora: a tennis"

Ferrari Dino : in arrivo l’attesissima erede? [FOTO] : Nuove speculazioni indirizzano verso il possibile debutto di una nuova generazione della mai dimenticata Ferrari Dino Svelata a Francoforte nel 1967, la Ferrari Dino fu la sportiva di ingresso della Casa di Maranello, caratterizzata da prestazioni elevate, ma non estreme e da un fascino unico. Battezzata Dino in onore del figlio di Enzo Ferrari scomparso prematuramente, la Dino fu realizzata in versione chiusa denominata GT e nella ...