Barbara D’Urso Trascina John Vitale in Tribunale ed Attacca Alvin!

uominiedonnenews

: #DottoressaGiò non sono mica Barbara d Urso!!?????????????????????????????????? - carmelitadurso : #DottoressaGiò non sono mica Barbara d Urso!!?????????????????????????????????? - trash_italiano : Il processo tra Barbara d’Urso e John Vitale. #Isola - carmelitadurso : GUARDA CHE IO SONO UNA DOTTORESSA... NON SONO MICA BARBARA D URSO!!??????????????#dottoressagiò #autoironia #colcuore -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)D’Urso non ci sta e decide di querelare l’aspirante naufrago de l’Isola Dei Famosi,! Oltre alle parole di fuoco che gli rivolge, la conduttrice napoletana non risparmia nemmenoSentite che pensiero gli rivolge!Domenica Live:D’Urso querela un aspirante naufrago de L’Isola Dei Famosi per alcune frasi offensive pubblicate sui social nei suoi confronti! Poche ore fa è andata in onda la terza puntata de L’Isola Dei Famosi ed Alessia Marcuzzi ha comunicato a tutti i presenti la volontà didi ritirarsi dal gioco. Sappiamo tutti che l’aspirante naufrago ha rivolto tramite social aD’Urso, delle frasi sessiste. Ma poteva la conduttrice napoletana evitare di parlarne nella sua trasmissione pomeridiana “Domenica Live?” Certo che no. La Carmelita dopo aver mostrato sul led il ...