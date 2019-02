Safer Internet day | i consigli di Facebook e Twitter

Safer Internet Day : il 90% degli italiani tra 15-24 anni è online - l’Unicef contro il cyberbullismo : In Italia il 90,2% dei giovani tra i 15 e i 24 anni è online, l’89,8% delle ragazze 90,6% dei ragazzi. Lo rivela l’Unicef Italia in occasione del ‘Safer Internet Day‘, la giornata dedicata ai pericoli online di violenza, cyberbullismo e molestie digitali. A livello globale il 70,6% dei giovani tra i 15 e i 24 anni è online “e questo richiede azioni concordate per affrontare e prevenire la violenza contro i giovani e i bambini ...

Sky Cinema Hits si unisce alla campagna Safer Internet Day : Password sicure e antivirus aggiornati, prudenza nel pubblicare e nell'usare connessioni pubbliche a Internet, attenzione agli sconosciuti e a ciò su cui si clicca. In occasione del Safer Internet Day, Google e Microsoft hanno diffuso alcuni consigli sulla sicurezza online. Ecco il decalogo per evitare i rischi della rete. La prima regola è usare una password efficace e diversa per ogni account (quella...

Mazara. Safer Internet Day - "Opportunità e Rischi della Rete". Incontri all'I.C : Grassa : Il tema della sicurezza online è di assoluta attualità, entra ormai a far parte della cronaca quotidiana. Ma non tutti siamo esperti e non sempre sappiamo come individuare situazioni Rischiose e come ...

Safer Internet Day : Microsoft ci insegna come difenderci dalle minacce del WEB : In occasione del Safer Internet Day – appuntamento annuale organizzato a livello internazionale per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie – Microsoft ha diffuso i risultati dell’edizione 2017 Digital Civility Index, ricerca che analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti (13-17) e degli adulti (18-74) rispetto all’educazione civica digitale e alla sicurezza online in 23 Paesi, Italia ...

Bullismo : Lombardia - polizia incontra 60mila studenti per Safer Internet Day : Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Il linguaggio del web e il valore della parola. La rete: pericolo o opportunità? E' il tema attorno al quale domani, in Lombardia, la polizia di Stato, il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza terranno una ser

Domani il Safer Internet Day 2019 : il 54% degli italiani riceve email di phishing : Alla vigilia del Safer Internet Day 2019 Google delinea il quadro della questione sicurezza sul web in un sondaggio commissionato a YouGov dal quale emerge che il 54% degli italiani riceve email di phishing e il 15% ha avuto il pc infettato da virus o da altri malware, con informazioni personali rubate e manipolate. La ricerca ha anche rilevato che il 13% dei connazionali ha subito accessi non autorizzati ai propri profili social o ai propri ...