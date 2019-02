Allerta Meteo Campania | criticità per vento forte e mare agitato

Maltempo - Allerta Meteo in Sicilia e Calabria - Sky TG24 - : Diramata l'allerta rossa in Calabria: scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell'area della Presila. Allagamenti nella notte in provincia di Crotone. A Palermo piove ininterrottamente da ieri. ...

Allerta Meteo - il ciclone del mar Jonio si allontana verso la Grecia : ultime ore di maltempo al Sud : 1/7 ...

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Calabria : scuole chiuse in molti Comuni : Allerta Meteo criticità rossa oggi in Calabria: l’avviso della Protezione Civile regionale ha fatto scattare misure di prevenzione, tra cui le scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Si registrano mareggiate lungo la costa e allagamenti, sin dalla notte, in provincia di Crotone, dove la SP52 è stata chiusa al traffico. “In relazione ai possibili eventi che potrebbero verificarsi in previsione ...

Scicli - Allerta Meteo fino alla mezzanotte di oggi : Scicli, allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi. La nota del Comune. L'avviso della Protezione Civile per il rischio maltempo di livello arancione

Allerta Meteo Estofex per piogge torrenziali - grandine e forti raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...

Maltempo Sicilia : Allerta Meteo a Palermo - allagamenti e auto impantanate : allagamenti e auto impantanate a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera, dove si sono verificati allagamenti. Diversi gli automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture. Già ieri la Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di oggi. Come ...

Allerta Meteo - piogge torrenziali e caldo anomalo al Sud : verso i 100mm in Calabria e Sicilia - allarme alluvioni [LIVE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Reggio Calabria : chiuse scuole e uffici pubblici : Allerta Meteo Reggio Calabria– Il Prefetto Michele di Bari, a seguito dell’ Allerta Meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale, ha convocato nel pomeriggio odierno una riunione di Protezione civile al fine di verificare la situazione in atto e assumere le iniziative e le misure necessarie a salvaguardia delle pubblica e privata incolumità. All’incontro hanno partecipato i 19 Sindaci dei Comuni sede di COM, i Rappresentanti della Protezione ...

Allerta Meteo Catania : criticità arancione - scuole chiuse in diversi Comuni : Allerta Meteo arancione domani nel Catanese e i sindaci di Mascali, Luigi Messina, e Riposto, Enzo Caragliano, hanno disposto la chiusura delle scuole a scopo precauzionale. Sono previste precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate e forti raffiche di vento nonche’ mareggiate lungo ...

Allerta Meteo Palermo - esonda il fiume Milicia : torna l’incubo dopo il dramma dello scorso novembre : torna la paura in Sicilia, e in particolare a Palermo che sta vivendo una nuova emergenza e la memoria va allo scorso novembre, e una nuova Allerta Meteo gialla è prevista su Palermo. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio Meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di domani. Si prevedono “precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e ...

Allerta Meteo - il nuovo bollettino della protezione civile : Allerta rossa per la Calabria ionica, arancione in Sicilia: le previsioni meteo prevedono ore difficili con piogge che...